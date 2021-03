Royaume-Uni : HBS avec JA Solar et GSE Integration pour offrir une solution solaire performante pour les maisons zÃ©ro carbone

HBS New Energies, le principal spécialiste indépendant de l’énergie solaire dans les nouvelles constructions au Royaume-Uni, s’est associé aux principaux fabricants mondiaux JA Solar et GSE Integration pour offrir à sa nouvelle base de clients la solution solaire complète sur le toit. Une offre qui tombe à pic outre-Manche à l’heure d’une nouvelle réglementation sur les maisons neuves net zéro carbone. Explications !

Lancé avec une gamme de modules solaires intégrés au toit allant de 320 W à 370 W, atteignant une grande puissance disponible sur le toit par mètre carré, l’équipement proposé par HBS New Energies en partenariat avec Ja Solar et GSE Integration devient l’option solaire intégrée au toit parmi les plus rentables pour aider les constructeurs à respecter leurs spécifications solaires et à livrer des maisons net zéro carbone. Ce nouveau partenariat avec JA Solar, l’un des plus grands fabricants de modules solaires de niveau 1 et GSE Integration, le premier fabricant européen de systèmes d’intégration photovoltaïque, a été forgé alors que le gouvernement ouvre la voie aux maisons net zéro carbone. La norme Future Homes augmentera considérablement les exigences de l’énergie solaire et, par conséquent, le besoin de systèmes solaires plus puissants et polyvalents.

Le Solaire PV pour aller vers des maisons net zéro carbone

Le mois dernier, le gouvernement a publié sa réponse à The Future Homes Standard, qui présente des changements importants à la partie L du règlement sur la construction. La mise à jour exigera que toutes les nouvelles maisons respectent les normes les plus élevées d’efficacité énergétique et soient net zéro carbone d’ici 2025. Le règlement stipule que les nouvelles maisons devront atteindre un objectif supplémentaire de réduction des émissions de carbone de 31%, à compter de juin 2022 jusqu’en 2025. En vertu de ces nouvelles réglementations, environ 1 million de nouvelles maisons seront construites, ce qui favorisera les développeurs qui disposent d’un solide argument commercial et technique pour explorer les mesures les plus rentables disponibles pour répondre à ces normes.

Le solaire PV est une solution d’énergie renouvelable établie, éprouvée et optimale pour les constructeurs de maisons afin de réduire les émissions de carbone. Les développeurs et les consommateurs exigent désormais des panneaux solaires intégrés visuellement agréables. La solution solaire complète en toiture de HBS New Energies, JA Solar et GSE, a non seulement fière allure et fournit une puissance de sortie inégalée, mais constitue également le meilleur choix en termes de facilité d’installation, d’apparence, de sécurité et de maintenance.

Une réponse technique adaptée à la norme Future Homes

James Bull, directeur général, HBS New Energies: «Depuis 2010, nous avons installé plusieurs produits solaires photovoltaïques sur plus de 15 000 foyers. Cela nous a permis d’acquérir les connaissances et l’expérience nécessaires pour identifier les meilleurs produits de l’industrie. En collaboration avec JA Solar et GSE, nous pensons que cette proposition unique répond aux défis auxquels l’industrie est actuellement confrontée. La solution solaire complète sur le toit offre la combinaison ultime de qualité, de performances de sécurité et d’esthétique, à un prix compétitif par rapport à l’énergie solaire sur le toit. De plus, notre gamme de modules solaires en toiture offre la plus grande puissance par mètre carré disponible. Cela en fait la solution la plus rentable pour aider les développeurs à respecter leurs spécifications solaires et à fournir des maisons à zéro émission de carbone. Cela signifie que seulement 4 panneaux entièrement noirs peuvent fournir une puissance impressionnante de 1,48 kWc »

Andy Baird, directeur des nouvelles constructions et du commerce au Royaume-Uni pour JA Solar: «Nous sommes ravis de nous associer à HBS alors qu’ils se préparent à faire évoluer leur activité de conception et d’installation pour Future Homes. JA Solar est déjà la plus grande marque solaire du Royaume-Uni avec l’échelle et la flexibilité nécessaires pour permettre à nos partenaires d’accéder aux modules dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin. Le rôle de JA Solar dans les nouvelles constructions résidentielles n’a cessé de croître au cours des 15 dernières années et ce partenariat permet aux constructeurs britanniques d’accéder à la dernière technologie de module solaire de JA Solar, en partenariat avec l’un des principaux spécialistes de la conception et de l’installation du Royaume-Uni. C’est un modèle éprouvé, robuste et extrêmement rentable. »

Oliver Baxter, directeur des ventes internationales, GSE Integration: «Nous sommes honorés d’avoir l’opportunité de nous associer à HBS et JA Solar pour mettre notre expertise dans l’industrie du BIPV pour aider les constructeurs de maisons britanniques à se préparer au Future Homes Standard. Avec notre position de leader en tant que fabricant avec 2 usines certifiées MCS et 4,5 millions de mètres carrés installés à ce jour, GSE In-Roof est le système de montage BIPV le plus déployé avec la capacité de répondre à la demande croissante de l’industrie solaire britannique. Notre coopération avec HBS et JA Solar, associée à la technique, à la conception, à la logistique et aux garanties prolongées, en plus de la facilité de mise en œuvre, de la polyvalence, de la rentabilité et de l’esthétique, nous aide à consolider notre présence et à poursuivre notre croissance en offrant systématiquement la meilleure valeur en -une solution photovoltaïque de toit avec plus de puissance par mètre carré. »