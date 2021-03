Mon Parc VALOREM, un portail inedit de financement participatif dans les Ã©nergies renouvelables

Parmi les tous premiers opérateurs à avoir mobilisé les citoyens dans ses projets d’énergies renouvelables via le financement participatif, VALOREM vient de créer un portail dédié à ses levées de fonds Mon Parc VALOREM, hébergé sur Lendosphere, plateforme leader du secteur. Celui-ci regroupe l’ensemble des opérations de financement participatif de VALOREM, passées, en cours et à venir. Le groupe confirme ainsi sa volonté de rendre plus lisible son offre et de la renforcer en proposant aux potentiels investisseurs un accès unique à toutes ses levées de fonds. Cette initiative intervient dans un contexte où l’intérêt des épargnants pour l’investissement participatif a connu un essor important, apparaissant ces derniers mois comme une solution fiable, performante et responsable. Détails !

Pionnier de l’éolien en France, VALOREM accompagne les territoires dans la valorisation de leur potentiel en énergies renouvelables depuis plus de 25 ans : éolien, solaire et petite hydroélectricité. En 2012, l’opérateur en énergies vertes a été le précurseur d’un modèle inédit dans le secteur : redistribuer les richesses de ses projets aux riverains via l’investissement participatif. Depuis, VALOREM a récolté près de 15 millions d’euros, participant ainsi au financement de 39 projets grâce à la mobilisation et la confiance de 4 500 investisseurs dans toute la France.

Un portail inédit pour démocratiser l’investissement dans les ENR

VALOREM a su rendre l’investissement davantage inclusif en attirant des profils d’investisseurs variés de toutes catégories socio-professionnelles : ouvriers, artisans, agriculteurs (30%) et cadres et professions intellectuelles supérieurs (47%), pour un âge moyen de 49 ans. Si les investisseurs de VALOREM sont fidèles et participent en moyenne à plusieurs levées de fonds, ils ont également tendance à investir davantage. En effet, sur la plateforme Lendosphere, avec un ticket moyen de 2 978 euros par personne, les projets de VALOREM suscitent une participation financière qui s’élève au double de l’investissement moyen (le ticket moyen sur Lendosphere est de 1 597€). Une forte mobilisation rendue possible grâce au modèle développé par l’entreprise qui propose aux investisseurs de participer au développement économique et durable de leur territoire et devenir ainsi acteurs de la transition énergétique. Dès le lancement du portail, cinq projets éoliens et solaires seront ouverts au financement participatif : Cléry (Loiret), Saint-Parize (Nièvre), Saint-Amans-Valtoret (Tarn), Montbrun-des-Corbières (Aude) et Garchy (Nièvre). Les modalités de chaque opération (taux d’intérêt, durée, etc.) sont présentées directement sur monparcvalorem.com.

Le financement participatif : un placement engagé et responsable

Dans un contexte où l’épargne des Français a atteint un niveau record en 2020, l’épargne verte via le financement participatif apparaît comme une solution fiable et responsable, en accord avec les nouvelles aspirations des épargnants. Ainsi, selon le baromètre de financement alternatif en France*, 1,02 milliard d’euros a été collecté sur les plateformes de financement participatif en 2020, soit une croissance de 62% par rapport à 2019, un essor considérable ! En investissant sur monparcvalorem.com, les prêteurs donnent non seulement du sens à leur épargne mais ils peuvent aussi, sur certains projets, donner tout ou une partie de leurs intérêts à une association locale qui accompagne les habitants en situation de précarité énergétique. Et la Fondation du groupe VALOREM va plus loin en doublant systématiquement le montant de chaque don. VALOREM a mené la toute première opération de ce type à Hombleux (80) en octobre 2020. Claudio Rumolino, responsable des investissements participatifs à VALOREM, témoigne : « Depuis 10 ans déjà, VALOREM propose aux citoyens d’investir dans ses projets et parcs d’énergies renouvelables. Cette démarche, pionnière à l’époque, s’inscrit dans l’objectif de VALOREM de démocratiser l’accès des citoyens à un investissement performant, vertueux pour la planète et les futures générations. Nous sommes particulièrement fiers de compter à ce jour une communauté de plus de 4 500 prêteurs qui ont investi près de 15 millions d’euros dans nos projets ! Cette confiance a été accordée à juste titre puisque VALOREM a honoré tous les remboursements selon les échéances prévues. Aujourd’hui, nous innovons encore avec la création d’un portail dédié où vous pourrez retrouver l’ensemble de nos offres de levées de fond. Nous avons choisi Lendosphere, notre partenaire historique, pour nous accompagner dans cette nouvelle aventure. »

« Une information personnalisée sur les projets financés »

Laure Verhaeghe, directrice Générale de Lendosphere ajoute : « Le portail Mon Parc VALOREM apporte une nouvelle dimension au financement participatif avec la création d’un espace privilégié d’informations et d’investissements, au sein duquel l’investisseur pourra à la fois se renseigner sur la transition énergétique, investir dans les projets de son territoire et avoir accès à une information personnalisée sur les projets financés. Ce portail construit avec notre partenaire VALOREM conjugue ainsi les valeurs financières et extra-financières du financement participatif, et s’inscrit pleinement dans une tendance de fond de la part des investisseurs : investir localement, dans des projets qui ont du sens, sans sacrifier pour autant la dimension économique de leurs placements. Lendosphere enregistre un taux de rendement interne (net de risque) de 5,05%. »

*Baromètre de référence du financement alternatif en France, édition 2020 réalisé par Mazars et l’association Financement Participatif France (FPF)