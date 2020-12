Webinaire : avec Voltaneo, Ã  la dÃ©couverte de 3 ruptures technologiques sur le marchÃ© de lâ€™Ã©nergie solaire en 2020

Voltaneo, distributeur de solutions photovoltaïques, propose le 14 décembre 2020, de 9h00 à 11h00, un webinaire de présentation de trois ruptures technologiques sur le marché de l’énergie solaire en 2020. L’inscription est gratuite et ouverte à tous les professionnels du secteur de l’énergie solaire.

Au programme de ce webinaire, les marques ESDEC, Monabee et Maxeon présenteront leurs nouveaux équipements :

Nicolas Iznard (ESDEC) présentera ses fixations de toiture tuile : ClickFit EVO UniversalHook et toiture plate : FlatFix Fusion.

Jérémie Gaudin (Monabee) présentera la nouvelle solution connectée Optimee’z de monitoring et de pilotage d’énergie solaire en autoconsommation.

Steven Beaufrere (Maxeon) présentera les panneaux solaires Performance 3 et MAXEON 3 et le nouveau module MAXEON 5 en version AC.

Voltaneo est un distributeur spécialisé dans les solutions photovoltaïques, aérovoltaïques ainsi que dans la ventilation solaire et la RT 2012. Cette entreprise reconnue dans la filière s’appuie sur un constat simple : les installateurs ont besoins d’un distributeur fiable et performant, capable de les accompagner sur l’ensemble des phases de chaque projet. Créée en 2017, Voltaneo accompagne plus de 300 clients partout en France grâce à une logistique performante, une localisation à Clermont Ferrand en plein centre de la France et surtout une grande disponibilité de ses produits. « Notre connaissance du marché et des enjeux environnementaux nous permettent de vous accompagner dans l’ensemble des phases de la transition énergétique notamment en matière de stockage, d’optimisation de l’autoconsommation et des bâtiments à énergie positive » précise Pierre Hubert, fondateur de Voltaneo. Et le webinaire à venir de confirmer les contributions techniques du distributeur auvergnat auprès des professionnels de la filière…

forms.gle/AuXbfGiNyWdVY5VLA