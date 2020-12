IMEON annonce la sortie dâ€™une solution pour l’autoconsommation dans le tertiaire et l’industrie : X-Trem ESS

Depuis 2013, la société Imeon Energy développe des solutions intelligentes dédiées aux installations photovoltaïques pour l’autoconsommation avec stockage. Sa nouvelle gamme de produits, développée par les équipes d’Imeon Energy à Brest, est destinée aux installations d’autoconsommation solaire dans l’industrie et le tertiaire. X-Trem ESS convient pour des installations allant jusqu’au MW de puissance et au MWh d’énergie stockée.

X-Trem ESS est un système « tout-en-un » intégrant l’électronique de puissance (MPPT, PCS), le stockage d’énergie (batteries au lithium), un système de gestion des sources d’énergie (EMS). La solution est prévue pour être installée en extérieur et est livrée assemblée et prête à raccorder afin de limiter d’intervention des équipes en charge de l’installation sur site. L’ensemble des composants de la solution X-Trem ESS est intégrée dans une enveloppe climatisée afin de permettre des mises en œuvre dans des environnements aux conditions climatique extrêmes tout en garantissant une durée de vie optimale des différents composants. X-Trem ESS intègre également le système d’exploitation OS.ONE, utilisant des algorithmes d’intelligence artificielle visant à optimiser la durée de vie du stockage d’énergie. X-Trem ESS dispose d’une fonction Back-Up et fonctionne également pour l’électrification de sites isolés (avec ou sans groupe électrogène).

Parmi les avantages de la solution X-TREM ESS, on retrouve :

Garantie de 10 ans sur la solution complète

Possibilité de mise en parallèle jusqu’au MW

Installation ultra-simplifiée

Robuste et résistante aux aléas climatiques

Il est à noter que les onduleurs hybrides solaires Imeon sont disponibles dans plus de 70 pays via un réseau de près de 40 distributeurs.