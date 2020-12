Le CSTB valide les modules solaires LG Solar intÃ©grÃ©s en toiture avec GSE In-roof en Â« technique courante Â»

Le GS21 du CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment), spécialisé dans les procédés photovoltaïques, a validé l’Avis Technique du système de montage GSE In-roof de GSE Integration et des panneaux solaires LG Electronics. Cette approbation, publiée par la CCFAT (Commission Chargée de Formuler des Avis Techniques) va permettre aux installateurs d’avoir une solution LG haut de gamme intégrée sur le toit des maisons individuelles.

Références dans leurs domaines respectifs, LG Solar et GSE Integration (spécialisé dans les systèmes d’intégration pour les applications photovoltaïques dans le résidentiel) ont débuté leur collaboration en 2017. Aujourd’hui, grâce à la validation de l’Avis Technique du CSTB, les deux acteurs adresseront séparément et/ou ensemble, le marché résidentiel avec une offre à haut rendement. L’installation de panneaux photovoltaïques intégrés, s’harmonisant avec les tuiles, préserve l’esthétique du toit et laisse présager une augmentation de la valeur de la maison à la revente ou lors d’une transmission.

LG Solar et GSE Integration : duo gagnant

Cette solution complète, basée sur la solide expérience de deux leaders apporte une garantie inégalée. Les panneaux LG haut de gamme ont encore augmenté en rendement surfacique avec des modules allant de 21,4 % à 22,2 % (LG370N1C-N5 et LG380Q1C-V5). Cela permettra au propriétaire de la maison d’accroître la production d’énergie générée par les panneaux solaires sur la toiture, et d‘optimiser les coûts de son installation, tout en profitant d’une garantie produit LG Electronics de 25 ans.

Grâce à la nouvelle version de l’Avis Technique (n° 21/16-57_V4), le système GSE In-roof, conçu et fabriqué en France, permet désormais l’intégration de modules photovoltaïques en association avec des tuiles à pureau plat et des tuiles planes en béton (à glissement et à emboîtement longitudinal). Cette nouvelle solution évaluée par le CSTB complète la gamme de produits compatible avec les tuiles galbées et les ardoises. Avec plus de 4.000.000 m² installés dans le monde, le système GSE In-roof est, à ce jour, un incontournable sur le marché.