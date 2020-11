Webinaire – 19 novembre Ã  11h00 : quels scÃ©narios pour une Ã©lectricitÃ© 100 % renouvelable en France en 2050 ?

Dans quelles conditions et à quel coût un système électrique 100 % renouvelable serait-il possible en France métropolitaine d’ici 2050 ? La réponse à cette question dépend des coûts futurs des techniques de production d’électricité et de stockage d’énergie, incertains à cet horizon. Il faut en outre vérifier que les moyens de production et de stockage soutiennent la demande d’électricité heure par heure, en prenant en compte les fluctuations du vent, du soleil, de la pluie…

Pour y répondre, un important travail de modélisation a été effectué par une équipe du Cired (Centre international de recherche sur l’environnement et le développement (CNRS/Cirad/Ecole des PontsParisTech / AgroParisTech / EHESS) à laquelle participe Philippe Quirion, directeur de recherche au CNRS. L’équipe a exploré 315 scénarios se distinguant par l’évolution des coûts des technologies, qui aboutissent à des mix optimaux très différents. Les chercheurs exposeront les principaux résultats, à paraître dans The Energy Journal, lors d’un webinaire en français le jeudi 19 novembre à 11h, en s’appuyant sur un outil interactif permettant d’explorer les différents scénarios.

framaforms.org/webinaire-inscription-1604048257