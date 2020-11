Akuo et le projet EuropÃ©en IANOS visent le zÃ©ro carbone Ã  Bora Bora

Akuo, producteur indépendant français d’énergie renouvelable et distribuée, en partenariat avec la Commune de Bora Bora et avec le soutien du projet européen « Integrated Solutions for the Decarbonization and Smartification of Islands » (IANOS), vise à décarboner les secteurs de la production d’électricité et du transport sur Bora Bora.

Dans le cadre du projet SWEET, Akuo accompagne la commune de Bora Bora tout au long du processus fournissant un support technique et économique pour répondre aux besoins en énergie renouvelable de l’île. Le projet est divisé en deux phases. La première phase est centrée sur l’augmentation de la part des énergies renouvelables de l’île et la promotion d’une agriculture locale et inclusive.

Un projet facilement réplicable

En pratique, c’est 2MW d’Agrinergie©, 2MW d’Aquanergie© associées à des technologies de stockage qui vont être déployées sur l’un des motus (îlots) de Bora Bora. La deuxième phase met en place un réseau de transport zéro carbone et développe l’énergie thermique des mers qui valorise le secteur industriel lié à l’eau, décarbone le secteur du bâti et produit de l’électricité renouvelable. Deux îles pilotes ont été choisies pour mettre en place des solutions opérationnelles et adaptées aux conditions insulaires, qui pourront être facilement réplicables dans le reste des îles européennes. Bora Bora, intègre le projet IANOS en tant que « fellow island » pour tester la réplicabilité de ces solutions dans des contextes présentant des défis techniques et économiques variés.

Vers le déploiement d’un système énergétique renouvelable

L’Union Européenne en coopération avec les acteurs du consortium IANOS, financera une grande partie des dépenses. Les fonds européens, reçus par la Commune et Akuo, seront déployés dans le cadre du projet SWEET sous la gestion et supervision de la Commune de Bora Bora. Un système d’accompagnement technique, administrative et financier est cependant mis en place pour accompagner la commune dans les étapes du projet et progresser vers un système énergétique renouvelable.

Bora Bora : une des îles les plus en pointe pour la préservation de son écosystème

Bora Bora accomplit depuis plusieurs années une démarche environnementale exemplaire sur l’eau potable, l’assainissement et la gestion des déchets, avec l’obtention du label « Pavillon bleu » pour les eaux de baignade depuis 21 années consécutives, qui en fait une des îles les plus en pointe pour la préservation de son écosystème. La Commune de Bora Bora a maintenant engagé cette démarche sur le volet énergétique afin de parvenir à ce même niveau d’excellence. Son statut d’île à vocation touristique et la saisonnalité de ses besoins électriques justifient d’autant plus de promouvoir des solutions qui puissent fournir l’île en énergie renouvelable tout en protégeant son environnement et le bien-être de ses habitants. Jean Ballandras, CEO d’Akuo Pacific déclare : « Avec le projet SWEET, Akuo accompagne la Commune de Bora Bora dans son engagement de préservation des écosystèmes. Nous mettons au service de la commune notre expertise insulaire, notre savoir-faire en matière d’énergies renouvelables et nos solutions innovantes Agrinergie© et Aquanergie© déjà déployées à travers le Pacifique, pour décarboner le mix énergétique de l’île ».

Les énergies renouvelables comme un art de vivre

Gaston Tong Sang, maire de la Commune de Bora Bora, ajoute : « Depuis 2 ans environ, la commune mène avec l’assistance technique expérimentée d’Akuo Pacifique, une étude sur sa transition énergétique. Faire partie d’un tel consortium européen est une fierté pour notre commune. Bora Bora a certainement été retenu grâce à sa démarche engagée il y a plus de 30 ans, sur la voie du développement durable. Nous sommes donc impatients d’avancer sur le projet SWEET. Mon équipe municipale et moi-même, nous fixons comme objectif 0 carbone et 0 bruit d’ici 2030 en misant sur le mix énergétique : l’Agrinergie© et l’Aquanergie©, l’énergie thermique des mers (OTEC) et l’hydrogène. Certes, pour y arriver, nous comptons sur l’expérience et l’expertise de nos 34 partenaires européens mais aussi sur le soutien de notre gouvernement à Paris, et nous sommes convaincus que cela ne relève pas de l’utopie compte tenu des importantes avancées et innovations récentes en matière d’énergie renouvelable. Un environnement à la fois préservé et paisible améliorerait l’attractivité de Bora Bora et de la Polynésie française tout entière. Aussi, pour l’ensemble des professionnels du secteur touristique, ce projet s’inscrit parfaitement dans la stratégie « Art de vivre et Art de recevoir à Bora Bora ».