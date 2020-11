Toulouse MÃ©tropole: une prime pour un retour sur investissement dÃ¨s 5 ans pour le solaire photovoltaÃ¯que

Dans le cadre du Plan de relance adopté en juin dernier par la Toulouse Métropole, le Conseil métropolitain du 15 octobre a voté la mise en place de nouvelles mesures visant à accélérer la transition énergétique et écologique sur son territoire. Parmi elle, une prime au solaire photovoltaïque allant jusqu’à 25 % du coût de l’installation sera accordée aux administré(e)s des 37 communes de Toulouse Métropole décidant d’équiper leur foyer de panneaux solaires sur la période 2020-2021.La bonne affaire !

Grâce à cette nouvelle prime et aux coûts très compétitifs qu’elle pratique localement, In Sun We Trust, partenaire n°1 des collectivités pour leur transition à l’énergie solaire, permet aux administré(e)s de Toulouse Métropole d’accéder au solaire à moindre coût. Elle leur permet même d’obtenir un retour sur investissement en seulement 5 ans après avoir équipé leur foyer de panneaux photovoltaïques. Une première historique sur le marché français, puisque sans cette prime une installation solaire est rentable au bout d’une dizaine d’années en moyenne.

Toulouse, métropole solaire

“Alors que la situation particulière dans laquelle nous nous trouvons nous pousse à nous interroger sur notre manière de consommer et de produire, le solaire résidentiel représente une véritable alternative durable et économiquement viable. En donnant à ses administrés la possibilité d’investir à moindre coût dans leurs projets photovoltaïques, Toulouse est aujourd’hui la première grande métropole à donner un signal financier à ses habitants pour faciliter l’adoption du solaire et ainsi accélérer la transition énergétique et écologique sur son territoire. Compte tenu de l’engouement que nous constatons depuis cette annonce, nous espérons que de nouvelles collectivités s’en inspireront », explique David Callegari, cofondateur d’In Sun We Trust.

Un exemple concret

Dans la métropole toulousaine et en passant par In Sun We Trust, pour une installation de 2,88 kWc (9 panneaux pour une surface de 18 m²), l’investissement initial s’élève à 5 000 € (contre un prix moyen du marché allant jusqu’à 10 000€). Avec la nouvelle prime de Métropole Toulouse rembourse alors 1 050 € (« Si le montant de l’investissement hors taxe réalisé par le bénéficiaire est inférieur au coût moyen constaté d’une installation de même type, alors l’aide est de 25 % du montant de l’investissement »), auxquels s’ajoute la prime à l’autoconsommation de l’Etat à hauteur de 1 094 €. En prenant en compte ces sommes reversées et les économies réalisées chaque année sur leur facture d’électricité, les habitant(e)s de Toulouse Métropole qui vont investir dans une installation solaire dans les mois à venir bénéficieront d’un retour sur investissement en 5 ans.