WATT&Co sÃ©curise 60 millions dâ€™euros pour accÃ©lÃ©rer le dÃ©ploiement de son portefeuille solaire et de stockage en France !

Le dÃ©veloppeur et producteur indÃ©pendant dâ€™Ã©nergies renouvelables WATT&Co basÃ© en Occitanie sÃ©curise une facilitÃ© de financement junior de 60 Mâ‚¬ auprÃ¨s d’ArkÃ©a Asset Management et de CIC Private Debt. Cette opÃ©ration consolide les bases financiÃ¨res de WATT&Co pour propulser le dÃ©ploiement de son pipeline et valider sa stratÃ©gie d’IPP. ExplicationsÂ !

Cette ligne de crÃ©dit a Ã©tÃ© mise en place via les fonds ArkÃ©a Euro Impact Transition Infrastructure Debt 2 et CIC Transition Infra Debt 2. L’opÃ©ration financiÃ¨re s’appuie sur la soliditÃ© d’un portefeuille multi-technologies de 1,5 GW et 800 MWh de stockage, garantissant le dÃ©veloppement Ã long terme de l’entreprise et la poursuite de son plan de croissance. Cet apport de fonds offre la flexibilitÃ© nÃ©cessaire pour exÃ©cuter sereinement la feuille de route territoriale du groupe. Il permet d’optimiser la structure financiÃ¨re de WATT&Co Ã long terme, tout en sÃ©curisant immÃ©diatement les fonds propres requis pour couvrir la construction de ses prochains 100 MWc de projets photovoltaÃ¯ques et 50 MWh de stockage. En conservant la propriÃ©tÃ© de ses actifs, l’entreprise rÃ©affirme son modÃ¨le de Producteur IndÃ©pendant dâ€™Ã‰lectricitÃ© (IPP) dÃ©diÃ© Ã la crÃ©ation de valeur durable dans les territoires. La confiance des prÃªteurs repose sur la maturitÃ© d’un portefeuille d’actifs diversifiÃ©. Au 31 mars 2026, celui-ci comprend 130 MW d’actifs en exploitation et construction, environ 100 MWc de projets en cours de financement, et un pipeline en dÃ©veloppement de 1,3 GWc de solaire.

Â« La concrÃ©tisation de ce financement de 60 millions dâ€™euros vient pÃ©renniser notre modÃ¨le Ã©conomiqueÂ Â»

Ce mix Ã©nergÃ©tique se compose de 83 % d’agrivoltaÃ¯sme et de solaire au sol, 15 % de solaire en toiture et 2 % d’actifs hydroÃ©lectriques. Cette dynamique est renforcÃ©e par une stratÃ©gie de stockage par batterie (BESS) engagÃ©e depuis plusieurs annÃ©es et intÃ©grÃ©e dÃ¨s la conception des projets pour sÃ©curiser l’injection d’Ã©lectricitÃ© verte sur le rÃ©seau. Â« La concrÃ©tisation de ce financement de 60 millions dâ€™euros vient pÃ©renniser notre modÃ¨le Ã©conomique et tÃ©moigne directement de la qualitÃ© de nos actifs en exploitation comme de notre pipeline en construction et en dÃ©veloppement. La confiance renouvelÃ©e d’ArkÃ©a Asset Management, de CIC Private Debt et dâ€™ANDERA Smart Infra, fonds dâ€™infrastructure Ã impact dÃ©diÃ© Ã la transition Ã©nergÃ©tique, valide notre trajectoire de croissance et soutient le dÃ©veloppement de nos prochains portefeuilles de centrales. GrÃ¢ce Ã l’accompagnement stratÃ©gique de Tevali Partners, WATT&Co dÃ©montre sa capacitÃ© Ã structurer une opÃ©ration financiÃ¨re sur-mesure pour poursuivre son implication historique dans la transition Ã©nergÃ©tique des territoires, fidÃ¨le Ã ses valeurs de proximitÃ©, dâ€™innovation et de durabilitÃ© Â» prÃ©cise Didier Jimenez, PrÃ©sident ExÃ©cutif du Groupe WATT&Co.

EncadrÃ©

Intervenants et conseils de l’opÃ©ration

â€¢ Conseil financier (Sponsor) : Tevali Partners

â€¢ Conseil juridique du Groupement de PrÃªteurs : BCLP (rÃ©daction de la

documentation de crÃ©dit)

â€¢ Conseil juridique du Sponsor : Bentam

â€¢ Conseil technique : 3E