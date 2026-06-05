Carole Delga : Â« 570 Mâ‚¬ mobilisÃ©s pour poursuivre la construction de lâ€™indÃ©pendance Ã©nergÃ©tique de notre territoire Â»

RÃ©unis en AssemblÃ©e plÃ©niÃ¨re le jeudi 4 juin dernier, les Ã©lus de la majoritÃ© et Carole Delga, prÃ©sidente de la RÃ©gion Occitanie, ont adoptÃ© le rapport Â«Â Occitanie RÃ©siliente Ã‰nergieÂ : RÃ©ussir la transition vers un nouveau modÃ¨le Ã©nergÃ©tique rÃ©gional dÃ©carbonÃ© et souverainÂ Â», dix ans aprÃ¨s avoir lancÃ© la stratÃ©gie REPOS. Le Rassemblement national a votÃ© contre ce rapport, Ã lâ€™exception de lâ€™appel Ã projets pour lâ€™aide Ã lâ€™investissement dâ€™unitÃ©s de mÃ©thanisation. Â Le groupe Â«Â Occitanie CourageuseÂ Â» a votÃ© contre, le groupe Â«Â Nous OccitanieÂ Â» sâ€™est quant Ã lui abstenu.

Depuis 2016, lâ€™Occitanie a investi plus dâ€™un milliard dâ€™euros dans les Ã©nergies renouvelables, les transports dÃ©carbonÃ©s et la rÃ©novation Ã©nergÃ©tique pour devenir la premiÃ¨re rÃ©gion Ã Ã©nergie positive. Ces investissements massifs, pionniers pour lâ€™Ã©poque, portent aujourdâ€™hui leurs fruitsÂ avec des rÃ©sultats concrets : lâ€™Occitanie est la rÃ©gion franÃ§aise oÃ¹ la consommation Ã©lectrique est la plus couverte par de la production renouvelable. Â«Â Lâ€™Occitanie est aujourdâ€™hui au rendez-vous des grandes filiÃ¨res dâ€™avenir : lâ€™Ã©olien flottant avec la constitution dâ€™un Ã©cosystÃ¨me industriel unique autour de Port-La Nouvelle, lâ€™hydrogÃ¨ne vert avec la structuration dâ€™une filiÃ¨re complÃ¨te, de la recherche Ã la distribution en passant par les usages, mais aussi demain la gÃ©othermie, le bois-Ã©nergie ou encore lâ€™Ã©lectrification de notre industrie. Ces investissements sont essentiels pour le climat, mais aussi pour lâ€™emploi, la rÃ©industrialisation et lâ€™indÃ©pendance Ã©nergÃ©tique de notre territoireÂ Â» souligne Carole Delga.

Â«Â Augmenter la production dâ€™Ã©nergies vertes en faisant de lâ€™Occitanie la rÃ©gion des ENRÂ Â»Â

Une nouvelle Ã©tape est franchie avec 570 Mâ‚¬ mobilisÃ©s sur les cinq prochaines annÃ©es. Les crises internationales qui provoquent une hausse durable des prix de lâ€™Ã©nergie et des carburants, ainsi que les Ã©pisodes climatiques extrÃªmes qui sâ€™intensifient, imposent dâ€™aller plus vite. Â« Plus dâ€™un demi-milliard dâ€™euros sera ainsi mobilisÃ© sur la transition Ã©nergÃ©tique dans les cinq prochaines annÃ©es : pour notamment accÃ©lÃ©rer la rÃ©novation Ã©nergÃ©tique de 20 000 logements sociaux et 500 copropriÃ©tÃ©s et rÃ©duire la facture des mÃ©nages, poursuivre la dÃ©carbonation des mobilitÃ©s avec un Ã©cochÃ¨que de 1 600 â‚¬ pour acheter une voiture Ã©lectrique dâ€™occasion ou encore augmenter la production dâ€™Ã©nergies vertes en faisant de lâ€™Occitanie la rÃ©gion des ENRÂ Â» poursuit la prÃ©sidente de la RÃ©gion Occitanie.

Face Ã cette situation, lâ€™Occitanie, territoire le plus exposÃ© aux consÃ©quences du changement climatique, accÃ©lÃ¨re sa stratÃ©gie de souverainetÃ© Ã©nergÃ©tique, tout en protÃ©geant le pouvoir dâ€™achat des habitants et en crÃ©ant des emplois durables. Â Alors que lâ€™Ã‰tat peine Ã rÃ©pondre Ã lâ€™urgence sociale et climatique, la RÃ©gion Occitanie agit concrÃ¨tement pour prÃ©parer lâ€™avenir. Â«Â Câ€™est collectivement, avec courage, luciditÃ©, solidaritÃ© que nous construirons une croissance durable Ã partir dâ€™un nouveau modÃ¨le plus souverain, plus rÃ©silient et plus respectueux de lâ€™environnementÂ Â» conclut Carole Delga.