Urban Solar Energy ouvre son capital Ã  CrÃ©dit Agricole Transitions RÃ©gion

Urban Solar Energy et CrÃ©dit Agricole Transitions RÃ©gion (CATR) annoncent la rÃ©alisation dâ€™une opÃ©ration permettant dâ€™accueillir un partenaire financier de 1er plan, en mesure de soutenir la croissance de lâ€™entreprise.

FondÃ© en 2018 et basÃ© Ã Villeurbanne, Urban Solar Energy est un fournisseur dâ€™Ã©lectricitÃ© dÃ©carbonÃ©e et acteur majeur de lâ€™autoconsommation photovoltaÃ¯que en France. Avec plus de 25 000 clients, Urban Solar Energy est trÃ¨s prÃ©sent sur le marchÃ© innovant de la batterie virtuelle, solution permettant dâ€™optimiser la valorisation de la production photovoltaÃ¯que. Yannick Ducerf, co-fondateur et dirigeant dâ€™Urban Solar Energy, sâ€™associe Ã Credit Agricole Transitons RÃ©gion pour accompagner sa croissance et bÃ©nÃ©ficier de synergies structurantes.

Â« Lâ€™entrÃ©e de ce partenaire financier de premier plan nous permet dâ€™accÃ©lÃ©rer le dÃ©ploiement de nos solutions tout en renforÃ§ant notre proximitÃ© opÃ©rationnelle avec des clients dont nous maÃ®trisons les enjeux. Le choix de CrÃ©dit Agricole Transitions RÃ©gion est donc stratÃ©gique pour nous : son ancrage rÃ©gional, sa comprÃ©hension du tissu Ã©conomique et des enjeux de transition Ã©nergÃ©tique, sont des atouts majeurs pour accompagner notre croissance. Nous entrons dans une nouvelle phase de dÃ©veloppement, avec lâ€™ambition de changer dâ€™Ã©chelle pour rendre lâ€™Ã©nergie solaire plus accessible, plus rentable et pleinement intÃ©grÃ©e aux territoires Â» assure Yannick Ducerf, Dirigeant dâ€™Urban Solar Energy.

EncadrÃ©

Contributeurs de lâ€™opÃ©ration

â–ª CATR : FrÃ©dÃ©ric Chalancon, Thibaud Fleury, LÃ©o Zuccali

â–ª PrÃ©teurs seniors : CrÃ©dit Agricole Franche ComtÃ© (agent), Credit Agricole Centre-Est, CrÃ©dit Agricole Centre France, SociÃ©tÃ© GÃ©nÃ©rale, BNP Paribas, Banque Populaire Auvergne RhÃ´ne Alpes

â–ª Conseil vendeur : MÃ»-Impact (Hans de Breda, CÃ´me Morgain, Thomas Barrochin, Eric Morgain)

â–ª Avocat acquÃ©reur : PVB Avocats (Cedrik Beaumont, Samya Zerguit)

â–ª Avocat vendeur : Goutagny Avocats (Pierre Dord, Harry Bouganim)

â–ª Avocat dette : Carlara Avocats (FrÃ©dÃ©ric Huguenin)

â–ª Audit stratÃ©gique : E-Cube (Etienne Jan, AdÃ¨le Fournier, Damien Ferrier)

â–ª Audit financier : BDO Advisory (Guillaume Philippot, Alban Molle, Sonny Bacher, InÃ¨s Rousset)

â–ª Audit juridique : Adaltys Avocats (Jerome LÃ©pÃ©e, ClÃ©ment Allagnat)

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