Watt Solidaire lance un financement participatif contre la prÃ©caritÃ© Ã©nergÃ©tique

Watt Solidaire en appelle aux énergies renouvelables pour sortir les ménages de la précarité énergétique. Par le biais d’un financement citoyen participatif ! Un engagement social et solidaire.

Avec un objectif de 45 000 euros, cette campagne de financement participatif en prêt rémunéré est dédiée à deux projets soutenus par Watt Solidaire (filiale à 100 % de Watt For Change, le fonds de dotation de VALOREM) et l’association Solidar’toit (Secours Catholique du Poitou), pour aider deux ménages à sortir de la précarité énergétique grâce à la rénovation de leur logement. Cette levée de fonds est ouverte à tous à partir du 21 mars. Pour participer, les éco-épargnants doivent au préalable s’inscrire sur le portail en ligne, hébergé sur la plateforme de Lendosphere : monparcvalorem.com. Pour Pierre Girard, Président de Watt for change : « Les énergies renouvelables sont une réelle opportunité de résoudre les problèmes liés à la précarité énergétique. Le financement participatif se présente comme un excellent levier pour impliquer les citoyens dans ce grand défi. » Pour Jean-Yves Billy, Président de Solidar’Toit : « Depuis 2018, l’équipe Précarité Énergétique du Secours Catholique Poitou devenue aujourd’hui l’association Solidar’Toit s’est donné comme objectif de rendre la dignité aux plus précaires à travers la dignité de leur logement. Watt Solidaire est devenu un partenaire essentiel de financement du reste à charge en parfait accord avec nos convictions humanistes et sociales, mais aussi environnementales. »

2 projets financés dans les Deux-Sèvres