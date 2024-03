GreenYellow annonce la plus grande opÃ©ration de financement pour l’autoconsommation solaire en France

Cette opération, pour un montant total de plus de 73 millions d’euros, s’inscrit dans la continuité de quatre financements majeurs réalisés sur les trois dernières années par Reservoir Sun, avant son acquisition à 100% par GreenYellow fin 2023. Bpifrance, Caisse d’Epargne Ile-de-France et la Caisse d’Epargne CEPAC renouvellent ainsi leur confiance à GreenYellow. Une confiance qui témoigne à la fois de l’expertise de l’entreprise et de sa capacité à gérer des projets complexes, ainsi que de l’attrait de projets axés sur l’autoconsommations pour les banques. Un financement historique, dans le prolongement des succès de GreenYellow et de Reservoir Sun !

Ce financement d’envergure a lieu dans le prolongement de beaux succès pour GreenYellow, notamment dans les secteurs de l’industrie et de la grande distribution. ” Nous sommes très heureux d’être, au sein de GreenYellow, l’acteur de référence dans l’autoconsommation et de participer activement au changement de paradigme en termes de financements de tels projets. Nous sommes fiers de la relation de confiance développée avec nos partenaires bancaires dans le cadre de ses opérations de financement. La rapidité avec laquelle nous signons nos opérations démontre notre expérience et notre professionnalisme dans le domaine. “, souligne Mathieu Cambet, Directeur Solaire Décentralisé – GreenYellow France.

Un partenariat durable

Son entité Reservoir Sun a notamment inauguré en novembre 2023 un projet d’ombrières en autoconsommation de 4,8 MWc sur le site de production de Safran Nacelles, pour couvrir plus de 25 % des besoins en électricité du site. L’entreprise a également inauguré dans cette même période sa plus grande centrale en autoconsommation dans la région des Hauts-de-France, dans le cadre d’un contrat long-terme avec l’usine L’Oréal de Caudry, qui permet aujourd’hui de couvrir 10% des besoins en électricité du site et de produire 1,2 GWh d’électricité bas carbone chaque année. Des acteurs de la grande distribution tels que Cora et Métro par exemple ont également fait confiance à Reservoir Sun pour des projets d’ombrières solaires en autoconsommation sur leurs sites. “ La Caisse d’Epargne Ile-de-France est très heureuse d’accompagner Reservoir Sun by Greenyellow sur un nouveau financement de projets photovoltaïques. Cette opération, résolument orientée vers l’autoconsommation, vient renforcer le partenariat durable qui s’est instauré avec Reservoir Sun by Greenyellow. Il montre notre capacité à accompagner nos clients dans la durée, sur des sujets innovants. La Caisse d’Epargne apporte ainsi son soutien au déploiement de l’autoconsommation en France et contribue activement à la transition énergétique “, ajoute Frédérique Delfrayssi, Directrice du Département Financement de Projets EnR - Caisse d’Epargne Ile-de-France.

Une opération destinée à financer un portefeuille composé à 70% de centrales solaire en autoconsommation

La levée de dette de GreenYellow vise à financer un portefeuille de 92 centrales solaires photovoltaïques, pour un montant de 73 millions d’euros. Ainsi, sur une puissance totale de 73 MWc :

68% des centrales seront situées dans la moitié Nord de l’hexagone. C’est un signe fort qui indique que l’autoconsommation n’est plus seulement une question d’ensoleillement mais est de plus en plus liée aux prix de l’électricité.

70% seront installées en ombrières solaires, en réponse à l’obligation de solarisation des parkings dans le secteur de la grande distribution et des grandes entreprises, conformément à la loi sur les Énergies Renouvelables.

75% concernent des Grandes Entreprises du Commerce et de l’industrie.

Environ 5 260 tonnes de CO 2 par an seront évitées grâce à l’engagement des clients de GreenYellow, l’objectif zéro émission de gaz à effet de serre d’ici à 2050 est ambitieux mais les entreprises françaises se mobilisent et cette opération en est la preuve. ” Suite à l’acquisition à 100% des parts de Reservoir Sun fin 2023, nous sommes ravis d’avoir conclu avec succès ce nouveau financement. Cette opération témoigne de la confiance renouvelée de nos partenaires bancaires. Avec 70% du portefeuille constitué de centrales en autoconsommation, GreenYellow renforce son leadership dans ce domaine, marquant le début d’une nouvelle ère pour l’autoconsommation solaire en France. ” confie Romain Butte, Directeur Général GreenYellow France.

“ Nous sommes fiers d’accompagner GreenYellow et son entité Reservoir Sun, aux côtés de la Caisse d’Epargne Ile-de-France et de la Caisse d’Epargne CEPAC, dans l’accélération de son plan de développement de projets solaires à dominante autoconsommation. Cette opération illustre parfaitement notre capacité à intervenir sur des actifs complexes comme le solaire décentralisé et à accompagner les évolutions de marché permettant d’accélérer la transition environnementale et écologique des entreprises “, complète Jérôme Blot, Responsable du Service Energie Environnement, Bpifrance. Et Jérémy Estrader, Directeur Général adjoint en charge de la BDR à la Caisse d’Epargne CEPAC, de conclure : ” Nous sommes ravis d’accompagner Reservoir Sun by Greenyellow dans le financement de ce portefeuille d’envergure, composé à 70% de centrales solaire en autoconsommation. A travers cette transaction, la Caisse d’Epargne CEPAC réaffirme son soutien au développement des énergies renouvelables et son engagement au service de la transition énergétique. “

Encadré

Intervenants sur l’opération

Prêteurs : Bpifrance, CEIDF et CEPAC

Conseils : BCLP, 3E, Marsh, H3P

Emprunteur : Reservoir Sun by GreenYellow

Conseils : DGFLA, Ester