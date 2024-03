TotalEnergies inaugure la nouvelle centrale solaire au sol sur la commune de Saint-LÃ©ger-de-LiniÃ¨res (Maine-et-Loire)

TotalEnergies a inauguré vendredi 15 mars dernier la centrale photovoltaïque au lieu-dit le Sauloup (49). Avec une superficie de 5 hectares clôturés et d’une puissance installée de 4 MWc, la centrale de Saint-Léger-de-Linières contribue à la réalisation des ambitions énergétiques du département du Maine-et-Loire.

Cette nouvelle centrale photovoltaïque au sol est implantée sur une ancienne zone de dépôt de gravats, exploitée par la société Luc Durand entre 1996 et 2009. La production d’électricité verte offre ainsi une seconde vie à ce site inexploité depuis 2012, tout en générant des retombées économiques pour le territoire. « Le projet photovoltaïque au sol de Saint-Léger-de-Linières est un bel exemple de la valorisation des fonciers anthropisés identifiés par la Commission de Régulation de l’Energie comme étant prioritaires pour ce genre de réalisations sur l’ensemble du territoire national. Cette production d’électricité verte locale, fruit de la collaboration entre le groupe ligérien de travaux publics Luc Durand et TotalEnergies, participe activement à l’accroissement de la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique en région Pays de la Loire » a déclaré Amandine Durand, Directrice Général Déléguée, Groupe Durand.

174 tonnes de CO 2 évitées par an

Grâce à ses 8 600 panneaux solaires, elle produira annuellement 4,6 GWh d'électricité verte, ce qui équivaut à la consommation électrique de 2 880 habitants, tout en évitant le rejet, dans l'atmosphère, de 174 tonnes de CO 2 par an.

Financement participatif de 413 000€

Cette centrale solaire a fait l’objet d’une campagne de financement participatif. 172 souscripteurs ont permis de lever 413 000€. La mise en place d’une campagne de souscription auprès des riverains de la commune et des alentours est un des leviers de partage de la valeur des projets de TotalEnergies. “Nous sommes fiers d’avoir mené à bien ce projet qui symbolise, une nouvelle fois, notre engagement, avec les territoires, d’accompagner localement la transition énergétique. Ce projet développé, construit et mis en service en moins de 5 ans est la preuve que l’approche collaborative entre nos équipes, les élus et les services de l’Etat constitue un vecteur d’accélération pour nos projets. La sélection de prestataires locaux reflète notre volonté d’être un partenaire engagé dans le développement durable des territoires.” a conclu Anna Lafont, Directrice Régionale Développement Nord, TotalEnergies Renouvelables France.