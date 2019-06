Watt for change, le fonds de dotation VALOREM soutient la rÃ©alisation dâ€™une centrale PV Ã  lâ€™Ã©cole Excelsior de HyÃ¨res (83)

Watt for change, le fonds de dotation de VALOREM, soutient la Société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) Gapeau Energie citoyenne pour son projet de centrale photovoltaïque sur l’établissement scolaire Excelsior de Hyères. Pour démarrer le projet, un chèque de 10 000 € a été remis le mercredi 5 juin à Hyères en présence du maire Jean-Pierre Giran.

Un projet en énergies renouvelables citoyen exemplaire

Le fonds de dotation de VALOREM avait lancé un appel à manifestation d’intérêt en février pour soutenir un projet en énergies vertes local et participatif auquel avait répondu favorablement Gapeau Energie, une société coopérative issue du mouvement « Vallée du Gapeau en Transition ». Le projet en question, soutenu également par la mairie de Hyères, consiste en la réalisation d’une centrale photovoltaïque sur la toiture de l’établissement scolaire Excelsior située dans le Val des Rougières. Sa mise en place sera l’occasion d’un travail de pédagogie menée auprès des élèves sur les enjeux de la transition écologique et énergétique : jeux, animations, rencontres, visites, affichage, décryptage du suivi de consommation énergétique… Une campagne de financement participatif sera également organisée afin d’associer un maximum de riverains à ce projet citoyen.

Une réponse locale et concrète à l’urgence de la transition énergétique

La centrale d’Excelsior deviendra la première réalisation en énergie verte de l’association « la Vallée du Gapeau en Transition », un mouvement collectif et citoyen à l’initiative de plusieurs projets innovants depuis sa création en juillet 2016 : magasins coopératifs, jardin partagé, monnaie locale, coopérative citoyenne d’énergie partagée… La SCIC Gapeau Energie citoyenne est issue de cette dynamique et d’un désir commun des habitants de la vallée du Gapeau d’entamer un vrai mouvement de transition sur leur territoire, pour imaginer un avenir concret et positif pour et avec les habitants.

Watt for change, le fonds de dotation VALOREM : les EnR pour transformer la société

Pionnier de l’éolien en France, VALOREM est née il y a 25 ans de la volonté affirmée de développer les énergies renouvelables. Le groupe est aujourd’hui multi-énergies renouvelables et demeure un opérateur français indépendant dans ce secteur en pleine consolidation. Acteur engagé du secteur des renouvelables, VALOREM recourt systématiquement à l’investissement participatif pour ses centrales et a récemment innové avec la mise en place de clauses d’insertions sociales pour ses chantiers.

Que le projet Excelsior devienne un exemple

Fidèle à ses engagements, le groupe a créé son fonds de dotation en janvier 2017 avec l’ambition de promouvoir les énergies renouvelables comme moteur de développement et de réduction des inégalités en France et dans le monde. Watt for Change agit pour améliorer les conditions de vie en soutenant le développement local, en valorisant les territoires et en préservant le patrimoine naturel commun grâce à l’accès aux énergies renouvelables, à la sobriété et à l’efficacité énergétique. Pierre Girard, président du fonds de dotation de VALOREM, déclare : « Nous sommes très heureux de soutenir « le Gapeau en Transition », un mouvement local, participatif, populaire global et ambitieux pour tous les habitants de la vallée du Gapeau. Nous espérons que le projet Excelsior devienne un exemple de faisabilité et de réussite d’initiatives participatives et citoyennes en France ».

Plus d’infos…