RESERVOIR SUN, leader de lâ€™autoconsommation Ã  destination des entreprises et collectivitÃ©s sâ€™implante Ã  Marseille

Jeudi 6 Juin dernier, Renaud Muselier, Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Martine Vassal, Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence, Présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, et Didier Parakian, Adjoint au Maire délégué à l’Economie, aux Relations avec le monde de l’Entreprise Prospective, représentant Monsieur Jean-Claude Gaudin, Maire de Marseille, ont inauguré RESERVOIR SUN, une société dédiée au développement de l’autoconsommation solaire photovoltaïque pour les entreprises et les collectivités en France.

Ledaer après sept mois d’activité

RESERVOIR SUN, société d’envergure nationale, née de l’alliance entre ENGIE et GreenYellow (filiale énergie du groupe Casino), a choisi d’installer son siège à Marseille, au cœur d’une région aux enjeux climatiques forts, et porteuse d’une ambition affirmée de préservation de son environnement. Après seulement 7 mois d’activité, RESERVOIR SUN est déjà leader sur son marché comme en atteste les résultats du dernier appel d’offres de la Commission de Régulation de l’Energie, et s’impose comme l’opérateur incontournable pour développer le solaire en autoconsommation.

100 millions d’euros investis

RESERVOIR SUN utilise les surfaces foncières des toitures et parkings pour produire une énergie verte et locale. 100 millions d’euros sont ainsi investis sur le marché des installations de moyenne capacité, soit la réalisation d’une centrale par jour. C’est la première fois qu’un acteur engage autant de moyens en faveur de l’autoconsommation solaire auprès des entreprises et des collectivités : PME, hôpitaux, industries, communes, grande distribution…

RESERVOIR SUN, entreprise nationale basée aux Docks de Marseille, se positionne comme un acteur majeur du développement économique et social de la région, avec la création d’une trentaine d’emplois depuis sa création en octobre 2018 et la perspective de doubler ses effectifs d’ici la fin de l’année.

Avec la réalisation de plusieurs centaines de milliers de m² de constructions chaque année, de nombreux prestataires locaux des secteurs du BTP et de l’électricité sont et seront sollicités.

Marseille, le berceau de l’autoconsommation solaire en France

RESERVOIR SUN se positionne comme l’acteur local de l’énergie au plus près des territoires et souhaite accompagner les collectivités impliquées dans une démarche de réduction de l’empreinte écologique et de diminution des émissions de gaz à effet de serre. RESERVOIR SUN s’engage pour accélérer la transition écologique auprès des collectivités territoriales et des entreprises en facilitant l’accès à une énergie propre, locale et économique. Mathieu Cambet, Président de RESERVOIR SUN a précisé : « Nous avons choisi Marseille, ville de soleil pour en faire le berceau de l’autoconsommation solaire en France ». Philippe Reynard, Directeur Général, a ajouté : « Reservoir Sun, c’est surtout une solution qui répond aux besoins de nos clients, publics et privés »

