Intersolar Barcelone (18 juin 2019)/ Espagne : nouvelles capacitÃ©s photovoltaÃ¯ques attendues Ã  19,5 GW d’ici 2023

Le rapport sur les Perspectives du marché mondial de SolarPower Europe 2019- 2023, lancé le mois dernier à Intersolar Europe à Munich, établit que l’Espagne affiche l’une des deux meilleures perspectives en Europe. En raison d’une volonté politique affirmée, SolarPower Europe suppose une demande à venir en forte croissance avec une nouvelle capacité attendue à 19,5 GW d’ici 2023. Le premier sommet Intersolar Espagne, qui se tiendra le 18 juin 2019 à Barcelone – permettra de mettre en lumière les développements du solaire espagnol marché avec un accent particulier sur l’approvisionnement des entreprises et les contrats d’achat d’électricité (APP).

Parmi les sept marchés les plus prometteurs au monde

Selon les perspectives du marché mondial 2019-2023 de SolarPower Europe, les perspectives du marché espagnol solaire photovoltaïque sont porteuses de beaucoup de promesses. Aucun des gros projets espagnols d’appel d’offres solaires ou de PPA n’ayant été déjà connecté au réseau l’année dernière, l’Espagne pourrait devenir le plus grand marché photovoltaïque d’Europe en 2019. Au-delà, la capacité solaire photovoltaïque cumulée en Espagne pourrait atteindre 25,4 GW d’ici 2023, ce qui signifierait 19,5 GW de capacité nouvelle dans les cinq prochaines années. Dès aujourd’hui, l’Espagne fait donc partie des deux premiers marchés en Europe dont les perspectives sont les plus prometteuses et parmi les sept premiers sur le plan des perspectives mondiales, selon la moyenne des scenarii réalisés par SolarPower.

L’approvisionnement des entreprises et les PPA sont à la hausse

La suppression de la taxe solaire qui rend désormais l’électricité solaire très compétitive eu égard au tarif issu de l’électricité du réseau va certainement pousser les systèmes d’autoconsommation ainsi que ceux basés sur les PPA. Les PPA d’entreprises renouvelables aident les entreprises à réduire leurs coûts énergétiques, à suivre leur stratégie de développement durable et à réduire leurs empreintes environnementales. Il n’est donc pas surprenant que de plus en plus d’entreprises cherchent des moyens de produire et / ou acheter directement de l’énergie renouvelable. Selon le BayWa, r.e., en 2019, 76% des entreprises espagnoles envisagent de recourir davantage aux énergies renouvelables. “Avec les ajouts prévus de capacité renouvelable, cette dynamique crée une formidable opportunité de marché pour l’approvisionnement en énergie renouvelable et les PPA d’entreprise », a déclaré Tomás García, directeur général de Solar & Projets éoliens, Espagne et Portugal chez BayWa r.e, l’un des intervenants du Sommet Intersolar en Espagne.

Trois sessions mettront en lumière le réveil du marché solaire espagnol

Le Plan national espagnol sur l’énergie et le climat (NECP) prévoit l’installation de plus de 30 nouveaux GW de systèmes photovoltaïques à horizon 2030. Le Sommet Intersolar Espagne, qui se tiendra le 18 juin au Crowne Plaza Barcelona, permettra de faire le point sur cet objectif au travers trois sessions. La Session 1 sera consacrée au vaste potentiel du marché photovoltaïque en Espagne en présence des principaux régulateurs afin de mieux comprendre les opportunités liées aux enchères, à la parité réseau et à l’approvisionnement des entreprises. La session 2 sera l’occasion d’un focus sur les études de cas en matière d’approvisionnement des entreprises. La dernière session reposera quant à elle sur une question : « Offres d’entreprises: comment passer de 0 à 10 GW d’ici 2025 ? » Les changements nécessaires dans les prochaines années pour assurer une croissance régulière du marché seront discutés pour permettre à toutes les entreprises, y compris les PME, de bénéficier de l’approvisionnement en énergie solaire. Le Sommet Intersolar Espagne aura lieu à Barcelone le 18 juin 2019.

