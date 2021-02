Watt for Change Fondation VALOREM et Mirova forment un partenariat pour lutter contre la prÃ©caritÃ© Ã©nergÃ©tique

Du 18 février au 16 avril, Watt For Change Fondation VALOREM et Mirova lancent un appel à projets national pour lutter contre la précarité énergétique, première étape d’un partenariat sur plusieurs années qui mobilisera 600 000€. Explications !

Selon l’ADEME (Agence de la Transition écologique) et l’ONPE (Observatoire National de la Précarité Énergétique), jusqu’à 12 millions de Français n’ont pas un accès normal et régulier à l’énergie et se retrouvent en situation de précarité énergétique. Cette réalité, à la croisée des crises climatiques et sociales, est amenée à s’amplifier avec l’augmentation régulière du coût de l’énergie si rien n’est fait pour accélérer la rénovation énergétique du parc immobilier. De nombreux dispositifs existent, à l’échelle nationale ou régionale, pour aider les ménages à mieux isoler/chauffer leur logement mais il leur est parfois difficile de s’y retrouver et de comprendre ce à quoi ils peuvent être éligibles ou non.

Un appel à projet de 300 000€ pour soutenir les acteurs locaux et financer le « passage à l’action »

Watt For Change Fondation VALOREM et Mirova, l’affilié de Natixis Investment Managers dédié à l’investissement durable, souhaitent donner aux structures associatives locales les moyens d’accompagner les publics en situation de précarité énergétique, du conseil jusqu’aux travaux. Cet appel à projets est donc doté de 300 000€ et apportera un soutien financier pouvant aller de 30 000€ à 50 000€ par projet. Il entend ici jouer le rôle d’un levier, complémentaire d’autres aides ou dispositifs existants pour financer la rénovation de l’habitat de personnes modestes et baisser drastiquement leur facture énergétique. Une attention particulière sera portée aux actions d’accompagnement à la rénovation énergétique de logements de propriétaires occupants modestes en zone rurale ou périurbaine ou aux solutions visant à intégrer des énergies renouvelables dans ces rénovations.

Un partenariat qui s’inscrit dans la durée

Cet appel à projets est la première étape d’un partenariat sur 3 ans entre Watt for Change et Mirova. Mirova soutient le projet par le biais de son fonds de dotation, créé fin 2020 pour encadrer et amplifier ses actions de mécénat. Les équipes des deux partenaires se sont fixées une enveloppe minimale de 600 000€ pour travailler sur des actions de réduction de la précarité énergétique et d’accès à l’énergie. Pierre Girard, Président de la Fondation VALOREM : « Nous sommes très heureux de nous lancer dans cette aventure avec Mirova. Nous sommes complémentaires et apportons chacun une culture différente. Watt For Change en tant que Fondation du groupe VALOREM a une expertise en matière de développement et réalisation de projets d’énergie renouvelable et MIROVA a une connaissance fine du financement de la transition énergique. Cette complémentarité se retrouvera au sein du comité de sélection des projets qui sera composé de salariés bénévoles de nos deux structures ainsi que d’experts du monde associatif ».