Webinar : Green Power Technologie et Huawei FusionSolar RÃ©sidentiel prÃ©sentent la solution de stockage et back-up

Green Power Technologie et Huawei FusionSolar France présenteront la solution de stockage LUNA2000-5/10/15-S0 et back-up au cours d’un wébinaire mercredi 24 février 2021 de 11h à 12h (CET). Ce webinar sera dédié aux installateurs et distributeurs d’équipements photovoltaïques pour toutes les solutions résidentielles. Au programme :

Les produits de la gamme résidentielle

Fonctionnalités de la batterie LUNA2000

Dimensionnement des installations

Installation et Mise en service

Services et garanties

Session de quiz

10min Questions / Réponses

attendee.gotowebinar.com/register/7661296280302761485