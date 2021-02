ees Europe 2021 : pour toujours plus de renouvelables en vue de la montÃ©e en puissance de lâ€™hydrogÃ¨ne vert

L’Allemagne est le marché le plus attrayant pour l’hydrogène vert en Europe. Le soutien politique, la forte demande de l’industrie ainsi que la part croissante de l’électricité produite à partir d’énergies renouvelables font de l’Allemagne un précurseur dans le secteur en pleine expansion de l’hydrogène. La DWV (association allemande de l’hydrogène et des piles à combustible) et la plateforme d’innovation pour les nouvelles solutions énergétiques The smarter E Europe veulent faire avancer ensemble l’utilisation de l’hydrogène vert. En effet, il sert au stockage à long terme de l’électricité photovoltaïque et éolienne, améliore le bilan carbone de l’économie et peut créer des centaines des milliers d’emplois. Dans le cadre de The smarter E Europe, les participants à ees Europe, le plus grand salon international des batteries et systèmes de stockage d’énergie d’Europe, présenteront à Munich du 21 au 23 juillet 2021 des technologies et services dans les domaines de l’hydrogène, des piles à combustible et du power to gas.

L’Allemagne est le marché européen le plus attrayant pour l’hydrogène. Tel est le résultat d’une étude menée par Aurora Energy Research. Avec plus de 70 térawattheures (TWh) par an, plus d’un cinquième de l’hydrogène actuellement consommé en Europe l’est en Allemagne. D’ici 2050, les besoins annuels en hydrogène en Europe devraient être multipliés par huit, passant de 327 actuellement à 2 500 TWh. La stratégie hydrogène du gouvernement allemand prévoit des subventions aussi bien pour la production d’hydrogène bas carbone que pour la décarbonation de l’industrie. Grâce à ces mesures et à l’augmentation des capacités solaires et éoliennes, l’Allemagne apparaît comme le marché européen le plus attrayant pour les investissements, surtout dans l’hydrogène dit vert produit par électrolyse de l’eau au moyen d’énergies renouvelables. « L’hydrogène offre un potentiel énorme pour décarboner l’économie si la production fait appel à de l’électricité verte. L’association des énergies renouvelables et de l’hydrogène pourrait bientôt devenir le nouveau duo gagnant de la transition énergétique », déclare Werner Diwald, président du comité directeur de la DWV. « Nous avons décidé de coopérer avec The smarter E Europe, car la plateforme avec ses salons professionnels, Intersolar Europe, ees Europe, Power2Drive Europe et EM-Power Europe, poursuit sans relâche depuis maintenant 30 ans la mise en place d’un système basé sur les énergies renouvelables. »

Des centaines de milliers de nouveaux emplois

« L’utilisation d’hydrogène vert issu d’énergies renouvelables permet non seulement l’amélioration du bilan carbone de notre système économique, mais a aussi le potentiel de créer et de pérenniser des centaines de milliers d’emplois en Europe », explique Werner Diwald et souligne ainsi un autre avantage de l’industrie des énergies renouvelables. C’est aussi la conclusion tirée par une étude de l’Institut de Wuppertal pour le climat, l’environnement et l’énergie associé au cabinet de conseil DIW Econ : si l’Allemagne produisait 90 pour cent de l’hydrogène nécessaire à l’objectif de neutralité climatique, le nombre d’emplois supplémentaires pourrait atteindre plus de 800 000 en 2050 et les effets de valeur ajoutée créée 30 milliards d’euros.

Besoin de plus d’énergies renouvelables

La production par électrolyse prévue par la stratégie hydrogène allemande accentue les besoins en électricité. Néanmoins, les objectifs de développement des énergies renouvelables ne seront pas à la hauteur au moins jusqu’en 2030, comme le montre une étude d’Aurora Energy Research. Compte tenu de la mise en œuvre des plans actuels, la hausse des besoins en électricité pour la production d’hydrogène limiterait même la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique allemand à 55 pour cent d’ici 2030. Pour que cette proportion atteigne 65 pour cent comme prévu, il faudrait un doublement d’ici 2030 des 125 gigawatts de capacité de production d’électricité renouvelable actuellement installés. Les auteurs de l’étude recommandent donc que le secteur de l’hydrogène et le développement des énergies renouvelables aillent de pair et soient étroitement synchronisés. Pour réussir la transition énergétique, l’essor de l’hydrogène ne suffit pas. L’éolien et le solaire doivent eux aussi se développer en conséquence. C’est la condition nécessaire pour que l’hydrogène joue un rôle optimal de stockage à long terme des énergies renouvelables en complément des accumulateurs à batteries flexibles. L’hydrogène est aussi considéré comme une solution polyvalente dans le couplage sectoriel, car il peut être utilisé par exemple dans les véhicules à pile à combustible, les processus industriels, le chauffage des bâtiments ou la reconversion.

Technologies et services au salon ees Europe 2021

Des entreprises du monde entier se réunissent sur la plus grande plateforme européenne du marché de l’énergie, The smarter E Europe, pour faire avancer la production et l’utilisation durables de l’hydrogène nécessaires à une économie sans impact sur le climat. En plus de la DWV, la fédération européenne Hydrogen Europe et l’association professionnelle Eurogas soutiennent aussi la plateforme en tant que partenaires stratégiques. « Pour le nouveau monde de l’énergie, les secteurs de l’électricité, de la chaleur et de la mobilité devront s’interconnecter intelligemment. Le power to gas joue là un rôle décisif », souligne Markus Elsässer, directeur de l’organisateur du salon Solar Promotion GmbH. « The smarter E Europe réunit les innovations du nouveau monde de l’énergie en un seul lieu. C’est là que se joue l’avenir du marché de l’énergie », ajoute Daniel Strowitzki, directeur de Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe GmbH & Co. KG. Des technologies et services dans les domaines de l’hydrogène, des piles à combustible et du power to gas seront présentés par des exposants comme GP Joule, Proton Motor Fuel Cell, Hoeller Electrolyzer, Thüga et HPS Home Power Solutions à ees Europe, le plus grand salon international des batteries et systèmes de stockage d’énergie d’Europe, qui se tiendra à Munich du 21 au 23 juillet 2021. Une conférence spécifique sur le thème de l’hydrogène prévue le 22 juillet 2021, la Green Hydrogen Conference, complètera le vaste programme sur place. En attendant l’ouverture du salon, The smarter E Europe publie régulièrement des podcasts et webinaires sur la question.