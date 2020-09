Walmart et Schneider Electric : une collaboration rÃ©volutionnaire pour aider les fournisseurs Ã  accÃ©der aux Ã©nergies renouvelables

Une nouvelle initiative vise à ajouter une capacité de production renouvelable au réseau américain en créant un meilleur accès à une énergie renouvelable à grande échelle dans le cadre du projet Gigaton de Walmart. Détails sur ce projet du géant mondial incontesté de la distribution mondiale !

Walmart Inc. et Schneider Electric, leader de la transformation numérique de la gestion de l’énergie et de l’automatisation, viennent d’annoncer une nouvelle collaboration qui offrira un accès accru aux énergies renouvelables pour Walmart aux États-Unis. L’initiative révolutionnaire, appelée le programme Gigaton PPA (GPPA), est conçue pour orienter les fournisseurs Walmart vers les achats d’énergie renouvelable et accélérer l’adoption d’énergie renouvelable par les fournisseurs participants par le biais d’accords d’achat d’électricité globaux (PPA).

Démocratiser l’accès aux énergies renouvelables

Le programme soutient directement le projet Gigaton de Walmart, qui vise à éviter une gigatonne (un milliard de tonnes métriques) de dioxyde de carbone de la chaîne de valeur mondiale de Walmart d’ici 2030. À ce jour, plus de 2 300 fournisseurs de 50 pays participent au projet Gigaton. Les fournisseurs ont déclaré un total de 230 millions de tonnes métriques d’émissions évitées depuis 2017 – plus de 20% de l’objectif – grâce à l’énergie, aux déchets, à l’emballage, à l’agriculture, aux forêts et à l’utilisation et à la conception des produits. «Le programme Gigaton PPA est le type d’innovation nécessaire pour aider nos fournisseurs à franchir la prochaine étape vers de faibles émissions de carbone, contribuant ainsi à bâtir un avenir plus durable pour nos communautés», a déclaré Zach Freeze, directeur principal du développement durable chez Walmart. «Grâce au travail de Schneider Electric avec nos fournisseurs, le programme vise à démocratiser l’accès aux énergies renouvelables et à accélérer son utilisation avec notre base de fournisseurs.» Alors que l’approvisionnement des entreprises en énergie renouvelable est en hausse, le nombre global d’entreprises impliquées est encore relativement faible, avec un peu plus de 100 entreprises uniques participant au marché américain des énergies renouvelables depuis 2008, selon le Renewable Energy Buyers Alliance Deal Tracker. Certains des défis liés à l’accès aux énergies renouvelables que rencontrent les petites entreprises comprennent le manque de taille nécessaire pour aborder le marché individuellement, une éducation insuffisante sur les mécanismes spécifiques des transactions d’énergie renouvelable et des conseils sur la façon de sécuriser les énergies renouvelables.

Walmart et Schneider Electric : synergie renouvelable

L’initiative GPPA a été conçue pour aider à surmonter ces obstacles, permettant à davantage d’entreprises de s’informer sur les achats d’énergie, d’accéder aux énergies renouvelables, de réduire les émissions et d’accroître leur capacité à contribuer au projet Gigaton. Le programme GPPA fonctionne en éduquant les participants sur le marché des énergies renouvelables, en fournissant des conseils sur les projets et en rassemblant les entreprises intéressées pour contracter des énergies renouvelables en mutualisant et en tirant parti de la taille du groupe pour réaliser une économie d’échelle. Walmart servira de champion de rassemblement pour le programme, invitant les fournisseurs à se joindre au géant mondial. La société a collaboré avec les services d’énergie et de durabilité (ESS) de Schneider Electric pour exécuter le programme GPPA, en utilisant NEO Network ™ de Schneider Electric, une plate-forme de collaboration mondiale et une communauté de plus de 300 acheteurs et fournisseurs de solutions d’énergie renouvelable. L’équipe de Schneider Electric, composée d’experts de premier plan en énergies renouvelables, engagera les fournisseurs Walmart participants et facilitera un processus de formation et de sélection de projets en plusieurs phases pour faire progresser les fournisseurs vers l’exécution d’achats d’énergie renouvelable agrégés. L’ESS de Schneider Electric est le plus grand consultant mondial sur les achats d’énergies renouvelables pour les entreprises, ayant conseillé des entreprises, y compris Walmart, sur plus de 100 achats de PPA à grande échelle en Amérique du Nord, en Europe, en Inde, en Australie et en Amérique latine pour un total de plus de 8000 mégawatts d’énergie solaire et éolienne.

Walmart : 50% par des énergies renouvelables d’ici 2025

«C’est notre honneur de travailler avec Walmart sur ce programme révolutionnaire», a déclaré Steve Wilhite, vice-président principal de Schneider Electric. «La société fait preuve d’un leadership important en augmentant l’accès aux opportunités d’énergie renouvelable à l’échelle des services publics pour ses fournisseurs dans le cadre de l’ambition du projet Gigaton. Le programme GPPA vise à apporter une quantité significative de nouvelles capacités éoliennes et solaires au réseau à un moment où l’action climatique est la plus urgente. Depuis plus d’une décennie, Walmart travaille avec des fournisseurs, des ONG et d’autres pour inspirer un changement positif dans les chaînes d’approvisionnement mondiales. Dans ses propres opérations, Walmart s’est fixé comme objectif d’être alimenté à 50% par des énergies renouvelables d’ici 2025, et actuellement, la société alimente environ 29% de ses opérations avec des énergies renouvelables. Walmart et Schneider Electric sont également membres de la Renewable Energy Buyer’s Alliance, une coalition qui rassemble des acheteurs et des fournisseurs d’énergie renouvelable pour faciliter le processus de transition vers des sources d’énergie plus propres.