Un succÃ¨s exceptionnel pour la 15Ã¨me Ã©dition dâ€™EVER Monaco

Du 10 au 12 septembre dernier, EVER Monaco a réuni plus de 40 des plus grands acteurs de la mobilité durable et des énergies renouvelables, et a accueilli des milliers de visiteurs. Malgré le contexte et dans le plus grand respect des règles sanitaires, professionnels et grand public sont venus nombreux découvrir les dernières tendances du monde écologique qui se dessine.

EVER Monaco était le premier événement à avoir lieu au Grimaldi Forum, le Centre des Expositions et des Congrès de la Principauté de Monaco, depuis le déconfinement. La manifestation comme le bâtiment avaient au préalable obtenu le label Monaco Safe, qui assurait les visiteurs, les exposants et toutes les personnes présentes de bénéficier des meilleures mesures de protection face au Coronavirus.

« Malgré le contexte, cette 15ème édition d’EVER Monaco a été un succès », indique S.E.M Bernard Fautrier, président d’EVER. « Non seulement le public a répondu présent, mais les institutions monégasques nous ont largement soutenus. S.A.S Le Prince Albert II de Monaco nous a honorés de sa présence à deux reprises, et S.E.M Pierre Dartout, notre nouveau Ministre d’Etat en poste depuis le 1er septembre, nous a également rendu visite. La présence de ces personnalités, mais aussi celle de nombreux chefs d’entreprise ou de représentants de constructeurs automobiles démontre que l’écologie est aujourd’hui un sujet majeur. Je remercie chaleureusement les exposants qui ont continué de nous faire confiance malgré ce contexte difficile, et salue le succès de cette édition anniversaire, qui prouve que l’on peut organiser des manifestations de haut niveau dans le strict respect des règles sanitaires. »

Une édition riche en événement

La Voxan Wattman, moto électrique monégasque qui tentera de battre le record du monde de vitesse en 2021 était présentée pour la première fois au public. Ce véhicule spectaculaire, qui sera piloté par le sextuple champion du monde Max Biaggi, a remporté un vif succès auprès des visiteurs. Autre vedette de l’exposition, la Sunbeam Lotus Mark III de 1954 transformée en véhicule hybride par l’ASEM (Association Smart Electric Monaco) et qui a été dévoilée par S.A.S Le Prince Albert II de Monaco. Cette voiture est un modèle qui avait été utilisé par Alfred Hitchcock en 1955 dans le film La main au collet, dans lequel jouait Grace Kelly, future Princesse de Monaco. Une projection du film a d’ailleurs été donnée après la révélation de la voiture.

Pendant ce temps, le grand public, les professionnels comme les institutions réalisaient des essais des dernières nouveautés électriques, comme les Honda e et Honda Jazz Hybrid, présentées par Honda Motor Europe Succursale France, partenaire majeur de la manifestation, mais aussi la nouvelle MINI S.E. Electric ou la Volkswagen ID.3, proposée pour la première fois en essai.

Complet, éclectique, EVER Monaco a une nouvelle fois permis à tous de découvrir les mobilités douces, mais aussi le nautisme durable au travers d’un partenariat avec le Yacht-Club de Monaco, les nouveautés à deux ou à quatre roues, des entreprises innovantes en matière de travaux publics (pelleteuse et tractopelle électriques) ou de fourniture d’énergie. Même l’art était représenté, avec la présence de Carl Jaunay, qui se définit comme « réanimateur d’objet », en donnant vie à des œuvres uniquement à base de matières et objets recyclés.

En conclusion, trois jours d’échanges de haut niveau autour de la mobilité durable et des énergies renouvelables qui ont permis aux personnalités les plus en vues de la mobilité de s’exprimer.