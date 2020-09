Facebook annonce avoir atteint la neutralitÃ© carbone pour ses activitÃ©s mondiales soutenues par des EnR

Le changement climatique est tangible, et la nécessité d’agir est chaque jour plus pressante. En tant qu’entreprise mondiale qui connecte plus de 3 milliards de personnes à travers ses applications chaque mois, Facebook a conscience de sa responsabilité et souhaite renforcer son engagement. Objectif zéro émission nette pour la chaîne de valeur en 2030 ! Mais pas que…

Au-delà de l’objectif de réduction de 75 % des émissions de gaz à effet de serre de ses activités cette année par rapport aux niveaux de 2017, Facebook annonce désormais atteindre le niveau de zéro émission nette pour ses activités qui seront soutenues à 100 % par les énergies renouvelables. Facebook a également défini un nouvel objectif ambitieux : atteindre zéro émission nette en 2030 pour toute sa chaîne de valeur, y compris les émissions de ses fournisseurs, ou encore les déplacements de ses employés. Facebook s’engage en effet dans l’initiative Science-Based Target, en alignant ses objectifs climatiques d’entreprise sur les données scientifiques les plus récentes. Au cours de la prochaine décennie, Facebook s’efforcera de réduire les émissions de carbone de ses activités et de sa chaîne de valeur, notamment en travaillant avec ses fournisseurs sur leurs propres objectifs, en contribuant au développement de nouvelles technologies d’élimination du carbone et en rendant ses installations aussi efficaces que possible.

A la veille de la Semaine du climat, Facebook annonce deux mesures phares supplémentaires :

Le lancement d’un nouveau centre d’information sur le climat afin de mettre à disposition de tous des informations scientifiques sur le climat , et encourager chacun à adopter des gestes simples mais qui font toute la différence dans la lutte contre le changement climatique.

, et encourager chacun à adopter des gestes simples mais qui font toute la différence dans la lutte contre le changement climatique. Le lancement de Challenges, une nouvelle fonctionnalité permettant à ses utilisateurs de se lancer des défis. A l’approche de la Semaine du climat, les utilisateurs de Facebook pourront utiliser le hashtag #OurPlanetChallenge pour rallier un mouvement global positif en faveur de la lutte contre le changement climatique et inciter leurs amis et leur famille à en faire de même. Lorsque 100 000 utilisateurs auront rejoint le défi #OurPlanetChallenge en postant avec le hashtag, Facebook fera un don de 100 000 dollars à la Fondation Arbor Day.

Encadré

Un chiffre

80 millions de dollars ont déjà été collectés sur Facebook pour des causes environnementales.