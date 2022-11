Vulcan dÃ©bute une expansion stratÃ©gique et le dÃ©veloppement de son projet Zero Carbon Lithiumâ„¢ en France

Vulcan Energy Resources Limited vient d’annoncer le lancement de son activité de production d’énergies renouvelables et de lithium décarboné, Zero Carbon Lithium™, en France et plus particulièrement en Alsace, dont le territoire s’inscrit dans la continuité du gisement géothermal et de lithium de la vallée du Rhin. Une expansion soutenue par Stellantis et Renault, les plus grands constructeurs automobiles français !

Vulcan étend ses activités du côté français de la vallée du Rhin, qui représente environ un tier de l’extension du fossé rhénan supérieur et dont le sous-sol renferme une saumure géothermale à haute température et forte concentration en lithium. Le groupe a d’ores et déjà prélevé et testé les saumures géothermales provenant de la partie française du fossé rhénan supérieur. Les analyses ont confirmé une forte concentration en lithium atteignant 214 mg/l et une faible quantité d’impuretés (confère ASX 10 mars 2021). Les données historiques ainsi que les analyses provenant de sites de géothermie profonde en activités dans la région indiquent que la composition de la saumure en Alsace est similaire à celle actuellement exploitée par Vulcan côté allemand. Le processus de production durable du lithium géothermal développé par Vulcan est donc applicable à l’ensemble du gisement du fossé rhénan supérieur.

L’envol des « Cigognes »

Vulcan a créé une entité française, Vulcan Energie France S.A.S. (VEF), immatriculée à Strasbourg, avec des bureaux à Haguenau, et construit actuellement une équipe française expérimentée. Cette entité a déposé dans le Nord de l’Alsace du Nord sa première demande d’octroi de Permis Exclusif de Recherches (PER) de mines de lithium et autres substances connexes, intitulé « Les Cigognes ». Le permis sollicité représente une superficie de 155 km² et est situé à l’Est de la ville de Haguenau. La Société déposera prochainement d’autres demandes de Permis Exclusif de Recherches. Vulcan Energie France est en discussion avec des entreprises implantées dans la région pour développer en Alsace des projets combinés de géothermie et de lithium, permettant de soutenir les industriels et les municipalités dans la décarbonation et leur approvisionnement en énergies renouvelables. Vulcan s’attachera à développer des projets intégrant toutes les parties prenantes et en s’appuyant principalement sur les Établissements Publics de Coopérations Intercommunales (EPCI).

Vulcan possède déjà un lien fort avec le marché français :

- Avec les plus grands constructeurs automobiles français, Renault et Peugeot et Citroën (qui font partie du groupe Stellantis également deuxième plus important actionnaire de Vulcan) en tant que clients de notre production d’hydroxyde de lithium,

- Avec BNP Paribas, la plus grande banque privée française, en tant que conseiller pour le financement. BNP Paribas est également investisseur dans le projet Zero Carbon Lithium™ dans le cadre de son fonds d’investissement pour la transition énergétique.

Maxime Picat, Directeur des achats et de la chaîne d’approvisionnement de Stellantis, a commenté : « En tant qu’actionnaire et client de Vulcan Energy, Stellantis félicite Vulcan Energy pour l’expansion de son activité et de son projet Zero Carbon Lithium™ en France. Des investissements tels que celui-ci soutiennent un futur approvisionnement en lithium décarboné, et contribuent à l’écosystème européen de fabrication de batteries, en synergie avec notre stratégie Dare Forward 2030 visant à atteindre une empreinte carbone neutre d’ici 2038. » Vincent Ledoux-Pedailles, Directeur Commercial de Vulcan, a pour sa part déclaré : « Vulcan a pour objectif d’augmenter sa future production de lithium décarboné en réponse à la forte demande de nos clients pour un approvisionnement en lithium qualité-batterie respectant les plus hauts standards environnementaux. S’inscrivant dans la continuité géologique de la vallée du Rhin, sur lequel Vulcan est déjà titulaire de 11 Permis Exclusif de Recherches et d’Exploitation, l’expansion en France est donc une étape naturelle pour le développement de Vulcan. Nous pouvons appliquer la même expertise et la même technologie pour y extraire le lithium géothermal de manière durable et respectueuse de l’environnement. Nous sommes impatients de soutenir nos clients français et de travailler avec les territoires et les entreprises locales pour décarboner leur mix énergétique. »