Helexia annonce l’ouverture d’Helexia Roumanie et la nomination de sa Directrice pays, Daniela Vladica

Helexia, acteur international de la transition énergétique, a nommé Daniela Vladica en tant que Directrice pays pour le développement des activités du groupe en Roumanie. Basée à Bucarest, elle sera en charge de la promotion des services Helexia dans ce nouveau pays.

La transition énergétique est aujourd’hui une priorité pour toutes les entreprises européennes confrontées à la rareté de l’énergie et à la hausse des coûts. Helexia accompagne les entreprises dans la réalisation de leur transition énergétique en leur permettant de réduire leur consommation d’énergie et de produire leur propre énergie décarbonée sur site. Helexia offre à ses clients un large éventail de services : la définition de la stratégie énergétique, la réalisation de travaux et l’exploitation (pilotage et maintenance) des installations avec des solutions de financement sur-mesure.

Helexia poursuit son développement à l’international en étendant aujourd’hui ses activités à une nouvelle géographie : la Roumanie. Le groupe a nommé Daniela Vladica en qualité de Directrice pays qui aura pour mission d’assurer la commercialisation des services d’Helexia et le déploiement opérationnel de tous les projets photovoltaïques et d’efficacité énergétique. Daniela est titulaire d’un Mastère en gestion, comptabilité et économie. Avant de rejoindre Helexia, elle a travaillé pendant sept ans chez Business France, en qualité de responsable de l’équipe chargée d’aider les entreprises françaises à implanter leurs activités en Roumanie dans différents secteurs, dont l’énergie. Grâce à son expérience, elle connaît les enjeux auxquels les entreprises sont confrontées pour développer leur business à l’international et la meilleure façon de les accompagner. Daniela est très motivée par ce nouveau défi. Elle a hâte de combiner sa passion pour le secteur de l’énergie et les services offerts par Helexia pour aider les entreprises actives sur le marché roumain, où il existe un réel besoin d’accompagnement dans la transition énergétique pour les entreprises.

« Avec cette nouvelle implantation en Europe Centrale, Helexia accélère son développement à l’international. Je me réjouis que grâce à sa solide expérience du développement commercial et du secteur de l’énergie en Roumanie, Daniela assure l’ouverture d’un nouveau pays et le développement d’une équipe locale », déclare Benjamin Simonis, Directeur Général du groupe Helexia.