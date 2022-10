PoussÃ©s par lâ€™essor du solaire et du stockage dâ€™Ã©nergie, les salons Intersolar et ees Europe sont en forte croissance

Les secteurs du solaire et du stockage d’énergie sont en plein essor dans le monde entier, de plus en plus d’entreprises contribuent à leur croissance et à leur expansion internationale. Les salons professionnels de la plateforme d’innovation The smarter E Europe, qui auront lieu du 14 au 16 juin 2023 à Munich, profitent de cette conjoncture exceptionnelle. La preuve !

Du 14 au 16 juin 2023 à Munich, Intersolar Europe, le premier salon professionnel de l’industrie solaire au monde, s’étendra sur 105 000 mètres carrés, soit une hausse de la surface d’exposition de quasi 20 %. Quant à ees, le plus grand salon professionnel d’Europe des batteries et systèmes d’accumulation de l’énergie, il s’agrandit même de près de 60 % pour atteindre 35 000 mètres carrés. The smarter E Europe, qui chapeaute aussi les salons EM-Power et Power2Drive, consolide ainsi sa position de plus grande plateforme européenne du secteur de l’énergie. En 2023, The smarter E Europe s’attend à accueillir 1 600 exposants dans 15 halls et plus de 75 000 visiteurs professionnels.

L’ère du térawatt

Le secteur du photovoltaïque est entré dans l’ère du térawatt : la capacité solaire mondiale a atteint le térawatt en 2022 et sa puissance va plus que doubler en seulement trois ans pour atteindre 2,3 térawatts, selon les prévisions du « Global Market Outlook pour l’énergie solaire 2022-2026 » présenté pour la première fois par SolarPower Europe en mai 2022 au salon Intersolar Europe. En Allemagne aussi, le moral est excellent. L’indice du climat des affaires pour le photovoltaïque (PV) régulièrement calculé par l’Association fédérale allemande de l’industrie solaire (BSW) en coopération avec Intersolar Europe, augmente depuis des années et a atteint au premier trimestre 2022 un record de 149. 86 pour cent des entreprises photovoltaïques interrogées ont qualifié le climat des affaires de très bon ou plutôt bon. Pour les six mois à venir, 65 pour cent des entreprises s’attendent à un climat des affaires nettement plus favorable ou plutôt plus favorable ; 29 pour cent pensent que le climat restera inchangé.

Au salon Intersolar Europe, les entreprises boostent leur croissance et nouent des contacts internationaux. C’est là que se rencontrent les fabricants, sous-traitants et revendeurs, mais aussi là que les start-ups trouvent des investisseurs, développeurs de projets, intégrateurs systèmes et installateurs. Intersolar Europe crée ainsi de nouvelles dimensions pour le marché du photovoltaïque et sert de catalyseur pour le secteur. C’est pourquoi il agrandira encore sa surface d’exposition l’année prochaine. Les entreprises disposeront au total de 105 000 mètres carrés dans 10 halls pour présenter leurs produits, innovations et concepts.

ees Europe dans plus de trois halls à partir de 2023

La forte croissance des installations solaires contribue aussi au dynamisme du marché des dispositifs de stockage domestiques : en Allemagne, 87 pour cent des dispositifs de stockage domestiques sont actuellement mis en place avec une nouvelle installation photovoltaïque, d’après EuPD Research. Les analystes de marché et chercheurs en économie prévoient qu’un million de ces dispositifs seront installés en 2024. Cela fait de l’Allemagne le plus grand marché européen dans le domaine. Cependant, la croissance ne concerne pas uniquement ce marché : à l’échelle de la planète, l’utilisation d’accumulateurs à batteries stationnaires pourrait atteindre une puissance de 500 gigawatts d’ici 2031, l’Allemagne devenant le troisième plus grand marché derrière les États-Unis et la Chine, selon les analystes de Wood Mackenzie. Le Battery atlas place déjà l’Allemagne en première position en Europe en ce qui concerne la fabrication prévue de cellules, le montage des modules et blocs, mais aussi les sous-traitants. Comme les batteries deviendront la principale source de valeur ajoutée dans l’automobile, l’industrie automobile allemande s’engage encore plus dans le secteur du stockage.

La croissance d’ees Europe reflète l’essor du secteur du stockage. Le salon se tiendra l’an prochain sur 35 000 mètres carrés. Le plus grand salon professionnel d’Europe des batteries et systèmes d’accumulation d’énergie constitue le cadre idéal pour mettre en lien les fabricants, fournisseurs et revendeurs de cellules de batteries et de systèmes de stockage réseau, solaires et industriels avec les développeurs de projets, intégrateurs systèmes, installateurs et utilisateurs professionnels comme le secteur de l’énergie et le secteur automobile.

The smarter E Europe avec ses quatre salons (Intersolar Europe, ees Europe, Power2Drive Europe et EM-Power Europe) aura lieu du 14 au 16 juin 2023 à la Messe München.