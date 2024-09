VSB France signe un partenariat dâ€™ampleur avec Carrefour

A l’occasion de sa participation à la 14ème édition du colloque national éolien, VSB France, producteur indépendant d’électricité à partir d’énergies renouvelables, a annoncé la signature de cinq contrats long terme de fourniture d’électricité renouvelable (Corporate PPA) avec le Groupe Carrefour. Autour de deux parcs éoliens et trois parcs solaires !

Après la signature d’un premier contrat avec le producteur d’hydrogène vert Lhyfe en juillet 2023, VSB France signe cette fois-ci un nouveau CPPA majeur avec le groupe Carrefour. Cet accord porte sur 5 parcs éoliens et photovoltaïques : Eoliennes de Guehenno (Bretagne) et Eoliennes de Fadoumal (Occitanie) ; Soleil de Gaujac (Occitanie), Soleil d’Izernore (Auvergne-Rhône-Alpes) et Soleil de Balsac (Occitanie).

La production de l’équivalent de la consommation annuelle de 26 hypermarchés

La puissance totale installée sera de 43,3 MW pour les 5 parcs. Ces 5 parcs permettront la production de l’équivalent de la consommation annuelle de 26 hypermarchés en électricité renouvelable. « Signer des CPPA portant sur 5 parcs pour une puissance installée de plus de 43,3 MW avec un tel acteur économique est une très belle réussite », explique Maël Lagarde, Directeur général et Gérant de VSB France. Avec ce contrat particulièrement significatif conclu avec un des grands noms de la distribution en France, VSB France tend à devenir un expert en matière de CPPA et confirme sa stratégie en matière de valorisation des actifs avec une vision pragmatique et pro-active. « En diversifiant les méthodes de valorisation de l’énergie issue de nos actifs via la signature de CPPA, nous offrons de nouvelles perspectives aussi bien pour nous que pour la transition énergétique » poursuit le DG.

« Une étape importante vers la neutralité énergétique »

En couvrant une partie de sa consommation d’électricité avec une énergie issue de renouvelables, le Groupe Carrefour va sécuriser une part de ses approvisionnements énergétiques, décarboner cet apport et par là même réduire son empreinte environnementale. « La signature de ces contrats d’achat d’électricité à long terme avec Carrefour est une étape importante vers la neutralité énergétique pour l’économie française et européenne. Ce partenariat souligne l’attrait des CPPA éoliens et solaires en tant que solution sur mesure permettant aux entreprises de faire progresser rapidement leurs stratégies de décarbonisation. » a ainsi déclaré Felix Grolman, PDG de VSB Group.

Encadré

Les conseils

Conseil exclusif vendeur : Cap Gemini

Conseil exclusif juridique : De Gaulle Fleurance & Associés