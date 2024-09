Avec Solstyce, HEF Groupe solarise un de ses sites de production franÃ§ais

HEF Groupe, leader mondial dans l’ingénierie des matériaux de surfaces, renforce son engagement en faveur du développement durable avec la mise en service d’une centrale solaire son plus grand site de production français. Grâce à la collaboration avec Solstyce, le groupe franchit une nouvelle étape dans sa démarche de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) en investissant dans une production d’énergie solaire, locale et durable.

Dans le cadre de son engagement RSE, HEF a lancé un projet de production d’énergie photovoltaïque pour son siège social, le site de Techniques Surfaces à Andrézieux-Bouthéon, dans la Loire. Pour concrétiser cette initiative, le groupe a confié la réalisation de ce projet à Solstyce. Ombrières et toitures, les équipes de Solstyce ont multiplié les installations solaires ! Elles permettront de répondre à un triple objectif : optimiser l’usage des actifs immobiliers, réduire leur empreinte carbone et couvrir une part significative des besoins énergétiques du site.

Solstyce équipe le site de production ligérien d’une centrale solaire de plus de 3 000 modules photovoltaïques !

Un projet solaire de grande envergure : Solstyce a installé plus de 3 000 panneaux photovoltaïques sur les ombrières et les toitures du site, totalisant une puissance installée de 1,37 MWc. Mise en service en août dernier, la centrale solaire permettra de produire 1,6 GWh par an. L’intégralité de la production sera autoconsommée et permettra au site de réduire la facture d’énergie de 10%.

Une réalisation rapide et coordonnée

La construction de la centrale solaire a été achevée en seulement 9 mois. Solstyce a mobilisé une équipe de six experts pour gérer l’ensemble du projet, couvrant tous les aspects de la chaîne de valeur : de la phase commerciale à la gestion de projet, en passant par la conduite des travaux et les études techniques. Cette organisation a facilité la coordination avec les partenaires clés impliqués.

Architecte et Maître d’oeuvre : CIMAISE Architectes

Maître d’ouvrage : HEF Groupe

Bureau de contrôle : Alpes Contrôles

Un pas supplémentaire vers la durabilité grâce à Solstyce et une collaboration qui se poursuit

La mise en service de cette centrale solaire représente une avancée significative pour HEF Groupe dans sa quête d’une production d’énergie plus verte et durable. En effet, il a choisi Solstyce en qualité de partenaire pour l’accompagner dans le déploiement d’infrastructures photovoltaïques sur l’ensemble de ses sites français. En optimisant l’usage de ses actifs immobiliers et en renforçant son engagement en faveur des énergies renouvelables, HEF Groupe affirme son rôle de leader responsable dans l’industrie.

Encadré

Les chiffres clés du projet :