RWE lance son fonds de dotation pour soutenir des initiatives locales

Le fonds de dotation de RWE sera alimenté jusqu’à 2000 euros annuels par MW installé par les actifs en exploitation en France. Les associations locales pourront présenter un projet d’intérêt général pour solliciter un financement. Ce dispositif sera garanti pendant toute la durée d’exploitation du parc éolien ou solaire. Détails !

Rapprocher la production d’énergies renouvelables et les territoires est l’objectif affiché par RWE à travers ce fonds qui se déploiera, fin 2024, dans chaque région où RWE exploitera des parcs éoliens ou solaires. Le mécanisme de financement est simple : le fonds sera alimenté annuellement par les actifs en exploitation de RWE jusqu’à 2000 euros du mégawatt (MW). Il aura une vocation territoriale partout où il sera déployé en finançant des projets locaux sur la base d’appels à projets. Ceux-ci pourront être formulés par des associations locales représentant les attentes territoriales avec une ambition : partager la valeur créée par les parcs renouvelables sur les territoires qui les accueillent.

Des projets soutenus pour accompagner le développement local

« Grâce à son fonds de dotation, RWE s’engage concrètement dans le partage de valeur avec les territoires d’accueil des projets. Ce fonds, en soutenant financièrement des initiatives locales en faveur de la transition écologique, contribue au double objectif d’apporter des retombées bénéfiques tangibles aux riverains et d’étendre la portée de nos actions en faveur d’un futur plus vert » confie Joseph Fonio, Président de RWE Renouvelables France. Concrètement, RWE abondera le fonds en fonction de la puissance de ses parcs et lancera des appels à projets régionaux. Les associations locales pourront présenter des projets en lien avec les thématiques de la transition écologique : mise en valeur du patrimoine local (rénovation, sentier pédagogique), préservation de la biodiversité (sensibilisation, installation de nichoirs) ou encore transition énergétique (économies d’énergies). Les lauréats des appels à projets seront désignés chaque année par des commissions régionales composées de salariés de RWE et de personnalités externes.

RWE, une société à mission engagée

RWE est une entreprise à mission qui définit 4 objectifs majeurs, parmi lesquels le développement d’une économie verte qui favorise la participation des acteurs territoriaux dans la valeur générée par les projets. Avec son projet de fonds de dotation, RWE réaffirme son engagement en faveur du partage de la valeur en addition de nombreuses autres initiatives locales : offre d’électricité locale et financement participatif notamment. Le fonds de dotation de RWE s’inscrit pleinement dans cette approche, en apportant un soutien financier à des projets locaux tout en garantissant des retombées positives pour les communes concernées.