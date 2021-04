VSB Ã©nergies nouvelles recrute tous azimut !

Le développeur d’énergies renouvelables VSB énergies nouvelles annonce un nouveau plan de recrutement ambitieux. En 3 ans la société est passée d’un effectif de 65, à 120 collaborateurs actuellement. Portée par un dynamisme sans précédent et dans la droite lignée de son plan stratégique, VSB énergies nouvelles ambitionne d’atteindre un effectif total de 250 collaborateurs à horizon 2025.

Après avoir recruté pas moins de 30 collaborateurs en CDI en 2020, VSB énergies nouvelles poursuit sur sa lancée avec un nouveau plan de recrutement de plus d’une quarantaine de collaborateurs au total pour 2021.

Une dynamique qui ne faiblit pas

17 ont d’ores et déjà été recrutés en CDI depuis le début de l’année, ainsi que 10 alternants ou stagiaires. 20 postes sont actuellement en cours de recrutement. Particulièrement variés, les postes à pourvoir vont du Business Développeur au Technicien Photovoltaïque en passant par des Chargés de Développement, des Chargés de Territoire ou encore des Chargés d’Exploitation. 15 postes sont ouverts en Occitanie, entre le siège de Nîmes et l’agence de Toulouse, 5 entre les agences de Reims, Autechaux, Paris et Rennes. Les profils recherchés sont ceux d’ingénieurs, de diplômés d’écoles de commerce et de techniciens spécialisés en énergies renouvelables notamment en photovoltaïque. De nouvelles ouvertures de postes sont d’ores et déjà anticipées et pourraient arriver d’ici la fin de l’année. Cette dynamique enclenchée depuis 3 ans s’explique avant tout par le développement de VSB énergies nouvelles qui affiche une croissance ininterrompue depuis plusieurs années, croissance elle-même portée par un marché très en forme. C’est aussi cette année la conséquence directe du nouveau plan stratégique qui ambitionne de disposer de 3,5 GW en développement et de renouveler l’équivalent de 100 MW à horizon 2025.

Une attractivité renforcée

Si VSB énergies nouvelles est largement portée par sa croissance organique, l’arrivée de son partenaire Partner Group au capital du groupe a aussi eu un effet collatéral bénéfique en renforçant de facto l’attractivité d’un acteur perçu désormais comme une entreprise de croissance et bientôt une ETI incontournable en France. VSB énergies nouvelles déploie d’ailleurs actuellement une stratégie afin de fidéliser ses collaborateurs (80% de ses alternants et stagiaires se voient ainsi par exemple proposer un poste à l’issue de leur mission) et s’engage dans la formation des techniciens avec notamment un projet à destination des techniciens en photovoltaïque. « L’indicateur clé de la performance n’est pas uniquement le chiffre d’affaires, le recrutement en est aussi un crucial », précise François Trabucco Directeur Général de VSB énergies nouvelles. « Ce qui est intéressant chez nous c’est certes que nous recrutons, mais aussi que nous souhaitons attirer des profils très différents, aussi bien des jeunes passionnés par les énergies renouvelables que des gens très expérimentés qui ont envie de se challenger et nous apportent des savoir-faire précieux. C’est une grande richesse pour nous et nous avons à cœur de la cultiver. »