AXUN lance son nouveau simulateur dâ€™autoconsommation domestique sur autoconsommer.com

Depuis sa création il y a 15 ans, la société AXUN a toujours souhaité proposer à ses clients de nouveaux outils et services comme des générateurs de devis en ligne, des calculateurs de productibles solaires ou encore des applications permettant de réaliser des relevés de masques sur smartphone. Dernière innovation en date : un simulateur d’autoconsommation domestique !

L’équipe technique et informatique de la société AXUN propose un nouveau simulateur d’autoconsommation domestique, mis à disposition gratuitement sur le site autoconsommer.com, afin d’aider les professionnels à dimensionner les installations photovoltaïques résidentielles et d’évaluer leur niveau de rentabilité. Ces derniers peuvent ainsi générer un rapport à remettre à leurs clients, présentant les résultats de la simulation sous forme de tableau de bord et indiquant notamment le taux d’autoconsommation, les économies générées sur la facture d’électricité, la pertinence ou non d’utiliser des batteries ou encore la quantité annuelle d’énergie excédentaire produite. Ce simulateur est également accessible depuis le site de la société axun-solar.com qui présente l’ensemble des produits proposés.

AXUN, acteur incontournable du solaire français

Acteur azuréen de la distribution de matériel photovoltaïque pour les professionnels depuis 15 ans, basé à Sophia Antipolis, AXUN décline son activité en 3 axes :

- Organisme de formation agréé QUALIT’ENR, depuis le démarrage du photovoltaïque en France en 2006, dispensant les formations Quali’PV Elec et Quali’PV Haute Puissance qui permettent aux sociétés d’installation d’obtenir la qualification RGE, ainsi que des formations dédiées à l’autoconsommation

- Distribution de matériel parmi les plus grands fabricants : FRONIUS / SUNPOWER / SYSTOVI / SHARP / EURENER / K2 / RENUSOL / IRFTS …

- Accompagnement administratif et technique des installateurs sur leurs projets résidentiels et industriels avec son bureau d’études intégré, également spécialisé dans les concepts innovants et à forte valeur ajoutée technique

Encadré

Un entrepôt logistique de 1500 m²

La forte croissance de la société AXUN ces dernières années lui a permis d’augmenter la taille de son entrepôt logistique à 1500 m² afin de stocker encore plus de références et d’offrir ainsi une disponibilité permanente à ses clients sur les produits et kits photovoltaïques.

www.axun-solar.com