LONGi publie ses excellents rÃ©sultats du premier trimestre 2021 et de l’annÃ©e 2020

LONGi, le leader mondial de la technologie solaire, a publié son rapport annuel 2020 aux actionnaires du monde entier, montrant une croissance continue de ses revenus et une augmentation significative des expéditions mondiales. En 2020, la société a poursuivi son approche axée sur la valeur client, en fournissant des produits et services fiables et efficaces sur le marché.LONGi ne connaît pas la crise et fait fi de la pandémie !

Selon le rapport annuel, LONGi a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de 8,416 milliards de dollars, soit une augmentation de 65,92% d’une année sur l’autre. Le bénéfice net attribuable à la société mère au cours de la période était de 1,319 milliard de dollars, soit une augmentation de 61,99% d’une année sur l’autre, tandis que le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée après déduction des gains et pertes non récurrents était de 1,256 milliard de dollars, soit une augmentation d’une année sur l’autre de 59,87%. Au premier trimestre 2021, LONGi a déclaré des revenus d’exploitation de 2,413 milliards de dollars, en hausse de 84,36% par rapport à 1,309 milliard de dollars à la même période l’an dernier. Le bénéfice net s’est élevé à 0,381 milliard de dollars, en hausse de 34,24% par rapport à 0,284 milliard de dollars pour la période équivalente en 2020. Bénéfice net, hors gains et pertes non récurrents (appelé déduction du bénéfice non net) était de 0,368 milliard de dollars, en hausse de 37,46% sur un an.

La stratégie de mondialisation a accéléré l’expansion des activités à l’étranger et la performance des ventes

En 2020, sur la base des piliers de la qualité, du coût et de la marque, LONGi a répondu à la demande du marché pour les produits mono. Les ventes de wafers et de modules mono ont augmenté de manière significative d’année en année, avec une croissance régulière des revenus d’exploitation et des bénéfices.

1. La production et les ventes de wafers ont augmenté régulièrement et les livraisons restent n ° 1 dans le monde

En 2020, grâce aux commandes à long terme, à l’amélioration de la capacité d’approvisionnement et de production et à des ajustements de prix appropriés, LONGi a réalisé des expéditions de wafers à hauteur de 58,15 GW, avec des ventes externes de 31,84 GW et 26,31 GW à usage interne, soit une croissance d’une année sur l’autre de 25,65%. La société a maintenu sa position de premier fournisseur mondial de plaquettes de silicium avec une part de marché d’environ 46% et a conservé son statut de plus grand fabricant de panneaux photovoltaïques monocristallins au monde. Selon la feuille de route du développement de l’industrie photovoltaïque en Chine (édition 2020) publiée par le Chinese Photovoltaic (CPIA), la part du monocristallin en 2020 est passée à 90,2%, en hausse de plus de 20 points de pourcentage par rapport à 2019.

2. La production et les ventes de modules ont considérablement augmenté et les expéditions se classent au premier rang mondial

LONGi a réalisé des expéditions de 24,53 GW pour ses modules monocristallins, dont les ventes externes ont représenté 23,96 GW, en hausse de 223,98% d’une année sur l’autre. L’utilisation interne était de 0,57 GW. Selon PV InfoLink, les expéditions de la société la placent au premier rang mondial, avec une part de marché de 19%, soit une augmentation de 11% par rapport à 2019.

Innovations techniques en ligne avec la stratégie de leader du produit et investissement important en R&D

En 2020, LONGi a investi 4,75% du chiffre d’affaires en R&D et a obtenu un total cumulatif de 1 001 brevets autorisés. L’entreprise dispose d’une équipe R&D de plus de 800 personnes.

Lingot et plaquette:

les principaux indicateurs de qualité continuent d’être optimisés, les coûts autres que le silicium étant encore réduits et la qualité des plaquettes de grande taille et de type N améliorée.

Cellule et module solaires:

l’efficacité de conversion des cellules pour la production de masse a atteint le niveau le plus élevé. Le développement et la production de masse des produits de la série Hi-MO5 ont été réalisés, avec une efficacité de module atteignant 21% dans la production de masse.

Autres innovations: LONGi a lancé la solution Intelligration Pro + 5.0 pour les projets de services publics et a lancé un produit de toit pour BIPV.

Les progrès rapides des installations nouvellement construites ont assuré un approvisionnement de produits de pointe et une augmentation significative de la part de marché mondiale

Malgré l’impact de l’épidémie et le déséquilibre entre l’offre et la demande, LONGi a accéléré la croissance de sa capacité de production. Le rapport annuel a souligné qu’à la fin de 2020, les capacités de production de plaquettes, cellules et modules monocristallins de la société avaient atteint respectivement 85 GW, 30 GW et 50 GW. L’entreprise estime que ses capacités de production de plaquettes, cellules et modules atteindront 105 GW, 38 GW et 65 GW en 2021.

La capacité de production de plaquettes et de modules se classe au premier rang mondial. Selon les statistiques de BloombergNEF, à la fin de 2020, la capacité de production de plaquettes représentait 41% de la capacité totale mondiale.

Les récompenses valident la marque de renommée mondiale et la qualité des produits de LONGi

Selon le classement ModuleTech Bankability de PV Tech, LONGi a été le seul fournisseur de modules noté AAA pendant quatre années consécutives. La société détient également le score le plus élevé du tableau Altman-Z de BloombergNEF pour les fabricants de modules.

En 2020, l’entreprise a obtenu le statut de «PV Top Brand» par EuPD Research en Australie, en Espagne et aux Pays-Bas.

Dans le “PV Module Index Report 2020″ du RETC, LONGi a été reconnu comme “Global High Achiever” et a été la seule entreprise à obtenir d’excellents résultats dans 8 tests individuels.

En 2020, LONGi a lancé le concept «Zero Carbon Solar», devenant ainsi la première entreprise de l’industrie photovoltaïque à rejoindre les initiatives mondiales RE100, EV100, EP100 et SBTi.

En regardant vers l’avenir, LONGi assumera une responsabilité croissante en matière de durabilité mondiale

En 2021, LONGi conservera sa politique commerciale «Produits avancés, fonctionnement efficace, collaboration réaliste et gestion stable». L’entreprise améliorera également l’efficacité de la gestion et créera de nouvelles opportunités en utilisant la transformation numérique, en améliorant la compétitivité de la chaîne industrielle en se concentrant sur l’innovation collaborative.