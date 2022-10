VSB Ã©nergies nouvelles lance la construction de la centrale solaire Â« Soleil de Balsac Â» sur une ancienne carriÃ¨re

A l’occasion de sa participation au salon SIM, à Marseille du 19 au 21 octobre, VSB énergies nouvelles, producteur indépendant d’électricité à partir d’énergies renouvelables, annonce le lancement de la construction d’une nouvelle centrale photovoltaïque en Aveyron : Soleil de Balsac. Les équipes de VSB seront sur le salon SIM du 19 au 21 octobre, stand C53, afin de montrer le savoir-faire de VSB en matière de valorisation de terrains délaissés et sites dégradés, telles les carrières.

Située sur la commune de Druelle Balsac, Soleil de Balsac est une centrale photovoltaïque au sol destinée à être installée sur une ancienne exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin. Arrivée en fin d’exploitation, son propriétaire souhaitait valoriser le site en favorisant une approche durable et respectueuse de l’environnement. D’une puissance totale de 9,2 MWc la centrale, composée de 16 740 panneaux, produira 10 542,015 MWh/an soit l’équivalent de la consommation électrique annuelle de 4 949 français. Sa mise en service permettra d’éviter le rejet d’émission de 2 657 tonnes de CO2 par an.

Une véritable prouesse technique

L’une des originalités du projet réside en son développement. Lancé en 2017, le projet originel prévoyait une centrale de 4 989,6 kWc. En cours de développement, VSB a eu l’opportunité d’optimiser le projet en doublant sa puissance et augmentant sa production annuelle sans changer la prise au sol de l’intégralité de la centrale. Cette prouesse technique a été rendue possible grâce aux évolutions technologiques et à un aménagement optimisé de la surface.

Un développement réalisé dans le respect de l’environnement, un engagement de VSB énergies nouvelles

Sur ce projet, de nouveau VSB a particulièrement veillé à la préservation de l’environnement et des servitudes toutes proches. Les travaux démarrent ce mois-ci et se dérouleront jusqu’en mars afin de respecter les périodes de nidification. VSB a dû également prendre en compte la servitude aéronautique en prenant soin de l’orientation des installations, le site étant situé à moins de 3 km de l’aérodrome de Rodez-Marcillac. Une campagne de financement participatif est aussi prévue afin que les riverains puissent bénéficier directement des retombées de cette centrale.

Le photovoltaïque, clé de la valorisation des terrains délaissés et sites dégradés

La libéralisation du foncier pour accroitre la part du photovoltaïque dans le mix électrique est un enjeu majeur, sujet de la prochaine Loi sur l’accélération des énergies renouvelables. Construire un parc photovoltaïque sur une ancienne carrière s’inscrit dans une dynamique « gagnant-gagnant ». Cela permet de valoriser un site abandonné, pollué ou ayant accueilli une activité industrielle, la centrale mobilise un foncier non agricole, sans activité économique ni possibilité de construction. VSB veille à la parfaite intégration des centrales dans leur environnement pour une valorisation maximale et un impact minimal, pour des terrains présentant une surface minimale de 5ha. Sur ces terrains dégradés, comme sur les futurs sites ouverts aux installations photovoltaïques, VSB énergies nouvelles s’appuie sur ses compétences internes en ingénierie, en construction, en exploitation et en maintenance. Cette possibilité fait partie intégrante des axes de développement de VSB énergies nouvelles qui cible également les grandes toitures et parkings industriels (>10 000m2), les centrales flottantes (>5ha) et les solutions agrivoltaiques (>15ha).

Accélérer ces gisements pour le bénéfice de tous

« Anciens sites industriels, carrières, déchetteries, terrains militaires, zones anthropisées, les possibilités de valoriser des terrains délaissés et des sites dégradés avec une centrale photovoltaïque sont légion », explique Maël Lagarde, DG et Gérant de VSB. « Aujourd’hui, le solaire représente environ 3% du mix énergétique français. Alors que nous avons plus que jamais besoin d’électricité, il ne faut pas hésiter à accélérer et développer ces gisements pour le bénéfice de tous. »