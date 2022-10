IEA PVPS Task 12 : Ã‰tat du recyclage des modules PV dans une sÃ©lection de pays

La tâche 12, « PV Sustainability Activities », de l’IEA PVPS publie un nouveau rapport qui étudie les pratiques de fin de vie des modules PV de certains pays. Décryptage !

Avec le déploiement rapide du photovoltaïque dans le monde, viennent inexorablement les déchets PV correspondants. Mais les pays sont-ils préparés et quelles approches réglementaires et technologiques chaque pays devrait-il intégrer ?

Un nouveau rapport du programme IEA PV Power Systems étudie les pratiques de fin de vie (EOL = End Of Life) PV. Ce rapport permet de constater que d’autres améliorations des processus PV EOL sont nécessaires pour répondre à la demande future et réaliser un recyclage à haute valeur ajoutée et à faible coût.

Ce rapport vise à examiner le paysage réglementaire et industriel actuel de certains pays membres du programme de collaboration technologique sur les systèmes d’alimentation photovoltaïque de l’Agence internationale de l’énergie afin de :

Évaluer l’état de la gestion PV EOL

Permettre la comparaison et la fertilisation croisée

Établir une base pour le suivi futur des progrès.

Bien que les volumes de modules PV EOL soient encore faibles, le PV EOL est traité et recyclé de manière appropriée dans les pays et les régions qui ont mis en place des réglementations EOL. Cependant, les faibles volumes actuels, les technologies de recyclage disponibles limitées, les défis logistiques et les marchés sous-développés pour les matériaux récupérés entraînent un scénario à coût élevé et à faible revenu pour le recyclage des modules PV à l’échelle mondiale. Néanmoins, la mise en œuvre des réglementations PV EOL dans un plus grand nombre de pays et les investissements en R&D dans le recyclage PV devraient accélérer de nouvelles améliorations pour répondre à la demande future et parvenir à un recyclage à haute valeur ajoutée et à faible coût.

A noter que la France est particulièrement en avance grâce à l’association Soren (ex PV Cycle) à but non lucratif qui recycle les modules. Les projections des déchets PV attendus en France s’élèvent à plus de 43 000 tonnes d’ici 2030 et 118 000 tonnes d’ici 2040, annuellement. Pour faire face à cette drastique

augmentation, Soren a lancé en février 2021un nouvel appel d’offres pour mettre en œuvre trois nouvelles installations dédiées au recyclage du PV en France. Deux installations fonctionnent actuellement depuis juin 2021 : une exploitée par Galloo à Halluin (situé dans le nord de la France), et une seconde exploitée par ENVIE 2E Nouvelle Aquitaine non loin de Bordeaux.

iea-pvps.org/wp-content/uploads/2022/09/Report-IEA-PVPS-T12-24_2022_Status-of-PV-Module-Recycling.pdf