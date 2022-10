Dans le cadre de Medâ€™Agri, Sunâ€™Agri prÃ©sente son nouveau verger agrivoltaÃ¯que de cerisiers Ã  Carpentras

Sun’Agri, pionnier et leader mondial de l’agrivoltaïsme dynamique, est de retour pour l’édition 2022 du salon de référence de l’agriculture méditerranéenne : Med’Agri. L’entreprise profitera du salon pour présenter son nouveau projet sur cerises, sur le domaine et en collaboration avec lycée agricole Louis Giraud de Carpentras et la Région Sud, et ce, quelques semaines après la présentation de son verger de poires à Llupia dans les Pyrénées-Orientales.

Le rendez-vous est fixé le 19 octobre à 16H30 sur le stand Sun’Agri pour une présentation pédagogique avec les parties prenantes du projet et le lancement officiel du chantier. Par mi les interventions :

• Bénédicte Martin, Vice-Présidente de la Region Sud, en charge de l’Agriculture, de la viticulture, de la ruralité et du terroir

• Isabelle Pelegrin, directrice de l’exploitation du Lycée Agricole de Carpentras

• Julie Signorini, cheffe de projet Sun’Agri

Les équipes techniques de Sun’Agri sont également présentes durant l’événement afin de partager leur expérience terrain (été 2022 et récoltes), échanger sur les derniers développements de l’agrivoltaïsme en France et ses enjeux (projet de loi sur l’accélération des ENR, définition et labélisation de l’agrivoltaïsme, etc.)

Infos pratiques :

Du 18 au 20 octobre 2022

Med’Agri – Parc des expositions d’Avignon – Sun’Agri – Hall F, Stand 43