VSB Ã©nergies nouvelles inaugure un nouveau parc solaire dont Enercoop sera agrÃ©gateur

Le jeudi 20 mai 2021, VSB énergies nouvelles a inauguré sa nouvelle centrale solaire d’Izernore dans l’Ain. Cette centrale photovoltaïque au sol va produire 6015 MWh/an soit l’équivalent de la consommation électrique annuelle de 3000 habitants. D’une puissance de 4,99 MWc elle rejoint le portefeuille d’actifs du développeur qui revendique à ce jour 900 MW gérés pour son propre compte. VSB énergies nouvelles annonce également la signature d’un 1er partenariat avec Enercoop qui jouera le rôle d’agrégateur pour la centrale. Cet accord permettra de financer des actions portées par des associations locales et visant à soutenir des opérations de lutte contre la précarité énergétique et de sensibilisation aux énergies renouvelables.

La centrale solaire d’Izernore est à l’origine un projet lauréat de l’appel d’offre de la CRE 4.4 de 2016 retenu par Haut-Bugey Agglomération et le Conseil Départemental de l’Ain cette même année. Sa construction a commencé en septembre 2020, elle vient d’être mise en service.

Allier valorisation d’une friche industrielle et préservation de la biodiversité

D’une superficie de près de 6,2 ha, le site se trouve au sud du territoire communal d’Izernore au nord de l’Ain, en région Auvergne-Rhône-Alpe. Installée au cœur de la zone industrielle de la plaine d’Izernore, cette ancienne sablière était à l’origine destinée à être transformée en plateforme industrielle pour finalement être valorisée sous forme de centrale photovoltaïque. Composée de 11 472 modules photovoltaïques de la marque Sun Power installés au sol, la centrale d’Izernore revendique une puissance de 4,99 MWc. Sa production est estimée à 6015 MWh/an, soit l’équivalent de la consommation électrique annuelle de 3000 habitants et 1577 tonnes de CO 2 évitées par an. Une des originalités de ce projet réside en l’attention toute particulière portée à la préservation de la biodiversité. Suite à la réalisation de l’étude d’impact environnementale, les travaux ont été menés en dehors de la période de nidification du petit gravelot. Un balisage du fossé central a été réalisé, ainsi qu’une zone tampon autour du fossé central (sauvegarde de l’habitat de l’Agrion). Les clôtures ont été adaptées pour le passage des petits mammifères et 5 sites ont été créés pour abriter la petite faune. Au total c’est une zone de pas moins de 10 000 m2 qui a été créée pour sauvegarder l’habitat.

Promouvoir les énergies renouvelables et encourager la transition énergétique avec Enercoop

L’autre originalité du projet Izernore réside dans le partenariat conclu avec Enercoop qui jouera le rôle d’agrégateur et distribuera 100 % de l’électricité produite par la centrale dans le cadre de cet accord. Grâce au système de bonus mis en place par Enercoop, deux actions très concrètes visant l’une, à lutter contre la précarité énergétique avec l’association Energie Solidaire et l’autre autour de la sensibilisation aux énergies renouvelables avec l’ALEC 01 (Agence Locale de l’Energie et du Climat) vont pourvoir être subventionnées à hauteur de 4200 euros par an pendant 3 ans. L’idée ici est de promouvoir le développement des énergies renouvelables, et d’en favoriser l’acceptabilité des projets en permettant aux territoires de bénéficier de retombées économiques directes tout en luttant contre la précarité énergétique. Un engagement fort pour VSB énergies nouvelles qui répond à ses valeurs et que le développeur entend bien prolonger et développer.

Une acquisition qui accélère le développement ambitieux de VSB

Racheté par VSB énergies nouvelles en cours de développement, le parc d’Izernore vient rejoindre à hauteur de 4,99 MWc le portefeuille d’actifs que VSB énergies nouvelles gère pour son propre compte. Fort de 900 MW gérées à ce jour, l’objectif de VSB énergies nouvelles, inscrit dans son nouveau plan stratégique, est d’atteindre les 1,5 GW à horizon 2025. « La centrale solaire d’Izernore est une parfaite illustration de notre stratégie et de nos ambitions », explique François Trabucco, Directeur Général de VSB énergies nouvelles. « Elle vient rejoindre le portefeuille d’actifs que nous développons et gérons pour notre compte mais surtout elle a été développée en parfaite concertation avec les acteurs locaux et permet de lancer des actions visant à favoriser la transition énergétique citoyenne. C’est fondamental pour nous car l’objectif de tous nos développements c’est avant tout de servir une transition énergétique locale, durable et citoyenne. »