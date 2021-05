Cero Generation et EDF Renouvelables accompagnent Green Lighthouse Development, pour concrÃ©tiser 2,4 GW dâ€™agrivoltaÃ¯ques

EDF Renouvelables, l’un des principaux acteurs français dans le domaine des énergies renouvelables, a signé un accord d’achat d’actions qui lui permettra d’acquérir une participation de 45 % dans GLHD aux côtés de Cero Generation, l’un des plus grands développeurs d’énergie solaire d’Europe. A l’issue de l’opération, GLHD sera détenu à parts égales par Cero et par EDF Renouvelables (45 % chacun), les deux fondateurs détiendront les 10 % restants. EDF Renouvelables et Cero s’associeront pour accompagner la mise en œuvre des 2,4 GW de projets solaires en développement en France de GLHD. Ce portefeuille de projets agrivoltaïques est l’un des plus importants de France !

GLHD est un acteur majeur et un pionnier des projets solaires agrivoltaïques en France. Son approche repose sur un partage de l’espace entre agriculture et énergies renouvelables, à la fois pour produire une électricité bas carbone et permettre des pratiques agricoles plus durables. La France a placé l’énergie solaire au cœur de sa stratégie de transition énergétique, en visant le déploiement d’un maximum de 44 GW de capacités solaires installées d’ici 2028. Pour répondre à ces objectifs ambitieux d’énergies renouvelables et à la recherche de terrains, l’utilisation partagée des terres agricoles et la cohabitation des usages devient un enjeu croissant.

Une Charte de bonnes pratiques avec la FNSEA

Lancée en février 2021, Cero est une société dédiée au développement de projets d’énergie solaire. Elle est présente en Europe pour apporter un avenir sans émissions de carbone. Société du portefeuille de Green Investment Group de Macquarie, elle travaille aux côtés de partenaires locaux, dont GLHD, pour mettre en œuvre son portefeuille de 8 GW de projets comprenant plus de 150 projets à l’échelle industrielle et de production sur site. EDF Renouvelables, qui a récemment signé une Charte de bonnes pratiques avec la FNSEA et la Chambre d’agriculture France pour développer des projets photovoltaïques au sol sur des terres agricoles, apportera son expertise technique, industrielle et de développement au portefeuille de projets de GLHD. EDF Renouvelables développe par ailleurs, avec la Recherche & Développement d’EDF, des solutions technologiques innovantes d’installations solaires permettant la complémentarité entre agriculture et solaire photovoltaïque. Ce partenariat participera également au Plan solaire d’EDF, qui vise à faire du Groupe un leader du secteur en France, avec une part de marché de 30 % d’ici à 2035.

Apporter à la profession agricole des sources de revenus supplémentaires

« La France a un programme très ambitieux en matière d’énergie solaire. Les projets agrivoltaïques permettent de concrétiser cette ambition, tout en soutenant la production agricole et en apportant à la profession agricole des sources de revenus supplémentaires », a déclaré Nikolaj Harbo, PDG de Cero Generation. « Personne ne connaît le marché français de l’énergie comme le groupe EDF, je suis donc ravi qu’EDF Renouvelables se joigne à Cero et à GLHD dans cette aventure passionnante. ». Nicolas Couderc, Directeur France d’EDF Renouvelables a ajouté : « EDF Renouvelables accueille avec enthousiasme la perspective d’investir dans Green Lighthouse Development, une société idéalement positionnée pour tirer le meilleur parti du marché émergent de l’agrivoltaïque. L’expérience partagée de Cero Generation et d’EDF Renouvelables aidera GLHD à devenir un acteur majeur de l’agrivoltaïque en France.» David Portales et Jean-Marc Fabius fondateurs de GLHD, ont déclaré: « GLHD est une PME agile, qui propose des solutions sur mesure pour ses clients et ses projets. Notre partenariat avec Cero Generation nous a permis d’atteindre une forte croissance, et l’arrivée d’EDF Renouvelables va nous aider à renforcer notre offre tout en consolidant notre présence en France. Avec le soutien d’EDF Renouvelables et de Cero, nous nous préparons à un avenir dynamique, innovant et audacieux.»