En Grand Est, les citoyens ont de lâ€™Ã©nergie Ã  partager !

A l’occasion de la sortie de la vidéo du réseau GECLER, des citoyens expliquent leur participation dans les projets d’énergie renouvelable. Des actions valorisantes qui font du bien à la conscience environnementale des individus mais aussi à la Transition Energétique !

« Notre coopérative est née en 2010 de la volonté d’un certain nombre de personnes de placer leur argent de façon utile et éthique » c’est ainsi que Bernard Lachambre évoque la création d’ERCISOL, coopérative dont il fait partie, qui a installé plusieurs centrales hydroélectriques en Lorraine et notamment à Epinal. Leur engagement n’a pas faibli depuis et a même ouvert la voie à de nombreux nouveaux projets.

22,4 MWc installés par ces différents projets

C’est pour cela que, depuis bientôt trois ans, les associations Agence Locale de l’Energie et du Climat des Ardennes, Alter Alsace Energies et Lorraine Energies Renouvelables aident à développer ces projets citoyens d’énergies renouvelables à travers le réseau GECLER (réseau Grand Est Citoyen et Local d’Energies Rrenouvelables). Avec le soutien de l’ADEME et de la Région Grand Est au travers du programme Climaxion, le réseau GECLER s’est fixé trois objectifs : sensibiliser, accompagner, fédérer. Les projets se sont rapidement multipliés et en région Grand Est ; on compte aujourd’hui 43 collectifs qui œuvrent à la transition énergétique locale. Résultats : les 22,4 MWc installés par ces différents projets produisent l’équivalent de la consommation électrique (hors chauffage) d’environ 23 000 foyers. Sensibiliser, c’est faire connaître aux citoyens, collectivités, entreprises locales leur pouvoir d’agir par

la création de projets d’énergie citoyenne. Ce modèle d’une société locale, regroupant différents acteurs d’un territoire autour d’un projet d’énergie renouvelable, est encore peu répandu. Les projets sont heureusement de plus en plus nombreux et montrent l’exemple : « On peut penser que c’est trop compliqué, mais avec notre projet on prouve que collectivement on arrive à faire beaucoup de choses, même produire des énergies renouvelables » témoigne Paola Criqui des Centrales Villageoises du Pays de Saverne, un collectif qui a installé aujourd’hui plus de 140 kWc de panneaux photovoltaïques en toiture.

La majorité des projets s’orientent vers le photovoltaïque en toiture

Le réseau GECLER aide les projets émergents pour leur donner les meilleures chances d’aboutir à des projets pérennes. Et si « au départ, on y connaît rien », grâce à un accompagnement, des formations, et les partages d’expérience, les bénévoles deviennent rapidement des experts. De « simples citoyens » sont capables de créer une société, lever de l’épargne localement et faire des investissements étudiés garantissant un équilibre économique. Un des objectifs principaux est de créer une activité locale : « Il y a tout le travail que ça génère pour des professionnels autour de chez nous » explique Christel Sauvage, présidente du projet éolien Ailes des crêtes, « ce sont des bénéfices de moyen-long terme pour le territoire. » La mise en réseau des projets existant par les animateurs GECLER permet que les plus avancés partagent leur expérience. La participation au mouvement national Energie Partagée, fédérant plus de 300 projets, permet également de découvrir que nous ne sommes pas tout seul. L’idée est aussi que ces projets puissent mettre en commun leur énergie afin d’aller plus loin, en mutualisant certaines fonctions ou en s’associant sur des projets de grande envergure. Si la majorité des projets s’orientent vers le photovoltaïque en toiture, toute énergie est possible et des projets de réseaux de chaleur citoyens ou de méthanisation citoyenne seraient particulièrement adaptés dans notre région. Alors, comme le répète Paola Criqui, « il faut y aller, il faut y aller à 100% » !

youtu.be/Wr3S6Z_1ZNo