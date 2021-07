VSB Ã©nergies nouvelles : 1Ã¨re installation de grande ampleur d’une toiture PV dÃ©diÃ©e Ã  l’autoconsommation chez Andros

VSB énergies nouvelles a été choisi par l’entreprise agroalimentaire Andros pour installer pas moins de 9 800 m² de panneaux solaires répartis sur les toits de trois bâtiments de son site de Biars-sur-Cère (46) pour une puissance totale de 1,9 MWc. L’intégralité de l’énergie produite sera consacrée à l’autoconsommation.



Soucieux de son empreinte environnementale, Andros souhaitait compenser une surconsommation d’énergie générée par 3 bâtiments dédiés au stockage sur son site de Biars-sur-Cère en installant une centrale solaire en surimposition de toiture. Le projet consiste ainsi en l’installation de 5 766 modules italiens Peimar totalisant une puissance de 1,9 MWc sur une surface totale de 9 800 m² répartis sur 3 bâtiments (11 toitures). Neuf onduleurs décentralisés des marques ABB/FIMER complètent l’installation.

90% de la consommation annuelle des chambres froides

Deux particularités sont à noter : outre le fait que le site soit classé ICPE, de nombreux collaborateurs évoluent sur le site chaque jour 24h sur 24h, or l’installation doit se faire sans interruption en prenant en compte les travailleurs. L’autre fait notable est le souhait de privilégier des fournisseurs européens : les panneaux photovoltaïques et les onduleurs sont fabriqués en Italie. L’intégralité du 1,9 MWc produit par l’installation sera consacrée à l’auto consommation. L’énergie générée permettra de compenser jusqu’à 90% de la consommation annuelle de la nouvelle installation dédiée aux chambres froides.

L’autoconsommation, un gisement d’avenir

Pour VSB énergies nouvelles, ce premier projet d’autoconsommation d’envergure chez un industriel s’inscrit ici dans la dynamique globale du nouveau plan stratégique du développeur qui ambitionne de disposer de 3,5 GW en développement d’ici 2025, ce qui passe notamment par la conquête de nouveaux marchés et donc de l’autoconsommation. Ainsi, pas moins de 4 projets sont actuellement en cours de développement pour une puissance totale de 700 kWc. « L’autoconsommation est un véritable gisement d’avenir », explique François Trabucco Directeur Général de VSB énergies nouvelles. « De très nombreuses toitures sont éligibles à être équipées, notamment pour les grandes enseignes de distribution, et les retours sur investissement sont intéressants grâce à des matériels qui ont des durées de vie allant jusqu’à 25 ans. Cela permet de bénéficier d’une énergie verte et de minorer son impact sur le réseau ce qui ne peut qu’être gagnant-gagnant. »