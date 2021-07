GreenYellow accompagne Senico dans la rÃ©alisation de la plus grande centrale solaire en autoconsommation du SÃ©nÃ©gal

GreenYellow accompagne Senico, un acteur majeur de l’agro-alimentaire dans sa transition énergétique avec un nouveau projet de centrale en autoconsommation. Installée sur un site stratégique, dans la nouvelle ville de Diamniadio, sur l’autoroute entre Dakar et l’Aéroport International Blaise Diagne, la centrale aura une capacité de 1,56MWc. Développée et construite par GreenYellow cette centrale s’imposera comme la plus grande centrale en autoconsommation du pays.

Afin d’accompagner plus loin Senico dans l’accomplissement de ses objectifs environnementaux et de fournir un approvisionnement accru d’énergie verte, des projets d’extension de cette centrale sont d’ores et déjà envisagés et GreenYellow espère pouvoir aboutir à la signature prochaine d’un autre contrat avec un second leader du secteur.

En signant ce nouveau projet GreenYellow poursuit aujourd’hui son ambition d’assoir sa position d’acteur majeur sur le marché du solaire photovoltaïque et de l’énergie verte en Afrique, confirme le développement de son activité sur le continent et ancre solidement sa présence sur le territoire.

« GreenYellow est fier d’accompagner Senico dans sa transition écologique, en lui fournissant des solutions énergétiques respectueuses de l’environnement, qui lui permettront de produire et de consommer de l’électricité verte grâce à la plus grande centrale solaire photovoltaïque en autoconsommation du Sénégal. » a indiqué Otmane Hajji, Président de GreenYellow.