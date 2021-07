Energies vertes et emplois : Urbasolar lance une campagne de recrutement d’envergure !

Urbasolar va recruter 100 personnes dans les douze prochains mois. Le groupe expert du solaire photovoltaïque a vu ses effectifs augmenter de 30% chaque année depuis 2017, et ce n’est pas près de s’arrêter !



Le groupe Urbasolar connait une forte croissance depuis sa création. Son expertise, son savoir-faire et son engagement dans la transition énergétique l’ont conduit à remporter de nombreux projets emblématiques et innovants. Aujourd’hui tourné vers l’Europe et engagé dans les défis technologiques de demain, le groupe recrute une centaine de collaborateurs, dans tous les domaines : des métiers de l’ingénierie, et de la R&D, aux des technologies de l’information, en passant par la prospection et le développement, ainsi que le juridique ou la finance, en France, mais aussi en Italie et en Espagne.



Un plan de carrière personnalisé

Chez Urbasolar chaque nouveau talent se voit proposer un parcours complet d’intégration lui permettant d’appréhender l’organisation du groupe et ses métiers, de bénéficier du support continu du réseau d’experts et d’un plan de carrière personnalisé. Pour cela le groupe mise sur la formation. Grâce à un audit personnalisé des compétences et des savoirs de chacun, Urbasolar construit des programmes individualisés, qui évoluent au cours de la carrière. Chaque année ce sont 90% des collaborateurs qui reçoivent une formation, avec pour objectif une montée en compétences et l’accès à des postes à responsabilité. Aujourd’hui Urbasolar compte près de 60% de cadres au sein de son effectif. Convaincu que le bien-être de ses collaborateurs est source de performance, le groupe a choisi d’intégrer un ensemble de mesures phares à son package global de rémunération pour adresser les sujets liés à la RSE et à l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Ainsi, au-delà de la rémunération attractive, avec notamment une participation élevée aux bénéfices de l’entreprise, Urbasolar a mis en place une politique parentalité engagée proposant à ses salariés jeunes parents des places en crèche & le maintien de salaire durant le congé 2ème parent, un support à la mobilité professionnelle sous la forme de « chasseurs d’appartements », un forfait mobilité durable versé à chaque salarié évitant de se rendre sur son lieu de travail en véhicule à moteur thermique. De nombreuses participations à des évènements sportifs -volley, foot, vélo…- et l’organisation régulière d’after-works viennent compléter ces mesures et contribuent à fédérer les équipes. Intégrer, accompagner, former et faire évoluer, tel est le leitmotiv d’Urbasolar en matière de gestion des ressources humaines, pour garantir à chaque collaborateur un épanouissement à la fois professionnel et personnel.

Un engagement pour l’égalité

Fier de son Index Egalité Pro, à 96/100, et comptant près de 50% de femme au sein de son Comité de Direction, Urbasolar est particulièrement attentif aux notions d’équité et de diversité et met en œuvre une politique résolument tournée vers la féminisation des métiers techniques et de l’ingénierie.

Des opportunités de carrières internationales

Très présent sur le marché européen, avec notamment des filiales en Italie et en Espagne, Urbasolar offre à ses talents des opportunités de carrière internationale, avec des passerelles vers les différentes entités du groupe en Europe, mais aussi en Afrique et en Outre-mer, où le groupe opère depuis de nombreuses années.