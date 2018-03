Voyage prÃ©sidentiel pour ARMOR en Inde au 1er sommet de l'Alliance Solaire Internationale

Trois mois après le One Planet Summit, le 1er sommet de l’Alliance Solaire Internationale (ASI), lancé par l’Inde et la France lors de la COP21, apporte une réponse concrète à l’inquiétude qu’Emmanuel Macron a formulée en ces termes directs : « Nous sommes en train de perdre la bataille du climat ». Dimanche 11 mars, aux côtés du Président français et de nombreux chefs d’Etat, ARMOR fera partie des quelques entreprises françaises présentes à Delhi pour relever le défi de l’ASI de mettre l’énergie solaire à la portée de tous. Hubert de Boisredon, Président Directeur Général d’ARMOR, valorisera son innovation photovoltaïque ASCA : une technologie disruptive pour gagner la bataille du climat.

ASCA, une solution industrielle pour répondre rapidement à l’urgence

Atteindre la neutralité carbone en 2050 est un impératif vital : il faudra réduire à néant 12 000 millions de tonnes équivalent pétrole en moins de 12 000 jours ! L’enjeu requiert la mise en oeuvre de moyens de grande ampleur. Concepteur et fabricant du film photovoltaïque ultra-fin et flexible ASCA, ARMOR dispose d’une machine de production d’1 million de m2 déjà opérationnelle et d’un savoir-faire d’industriel pour déployer sa solution à grande échelle. « Nous sommes prêts à un véritable ‘plan Marshall’ du solaire ! », souligne Hubert de Boisredon. L’entreprise a déjà investi 60 M€ dans les énergies renouvelables pour concevoir et produire ses modules photovoltaïques. « Les pays membres de l’ASI proposent de mobiliser 1000 milliards de dollars d’investissement en énergie solaire d’ici 2030. La contribution d’ARMOR serait de créer une filière française leader mondial dans le domaine des films photovoltaïques organiques. Cela serait possible avec un co-investissement public-privé de 100M€, ce qui n’est pas considérable au regard de l’enjeu global » conclut le Président d’ARMOR.

Une réponse ajustée aux besoins des pays « à fort potentiel solaire »

Les 121 pays concernés par l’Alliance Solaire, tous situés entre les tropiques du Cancer et du Capricorne, sont majoritairement en voie de développement. Ils ont besoin de solutions énergétiques peu coûteuses, adaptées aux contextes locaux et si possible indépendantes des monopoles de distribution de gros énergéticiens locaux ou nationaux. Plusieurs projets pilotes déployés par ARMOR en Afrique et au Moyen-Orient confirment déjà la capacité des produits « solaires » de l’entreprise à répondre à ces impératifs. En Afrique et en Palestine, ARMOR a mis en place un partenariat avec Electriciens sans frontières pour mettre à la disposition des écoliers des kits associant une lampe basse consommation à un chargeur solaire ultra-résistant, intégrant le film ASCA. Un projet de soutien à l’éducation et à la vie sociale des communautés, qu’ARMOR est en train de tester sous d’autres formes au Mali et au Niger, en partenariat avec Orange Labs.

« Print big films for a small footprint »

Le film ASCA est issu d’un procédé bas carbone et 100% revalorisable : des caractéristiques susceptibles d’attirer l’attention des participants au sommet de l’Alliance Solaire Internationale. ARMOR a en effet pour projet de réduire au maximum l’empreinte environnementale de sa production industrielle, mise au service des hommes et des enjeux sociétaux. « We print big films for a small footprint* » résume Hubert de Boisredon, qui souligne aussi l’absence de silicium et de métaux rares dans la fabrication de ces films, ainsi qu’un Energy Payback time (temps de retour énergétique) 2 à 3 fois plus rapide que pour les panneaux classiques. Dans le contexte climatique actuel, l’enjeu est de taille puisqu’il ne s’agit rien moins que de l’avenir de notre planète.

