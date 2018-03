Installations photovoltaÃ¯ques : Socotec anticipe pour prÃ©venir les sinistres

Socotec, acteur majeur de la prévention des risques et tierce partie de confiance, lance une offre visant à sécuriser les installations photovoltaïques des petits exploitants agricoles et industriels.

Le photovoltaïque : une technologie sûre mais pas sans risque !

La production d’électricité solaire photovoltaïque représente seulement 1,7% de la production totale d’énergie en France mais la filière est en plein essor depuis quelques années. L’augmentation du nombre d’installations photovoltaïques, particulièrement chez les petits exploitants agricoles et industriels (puissance maximale de 250 kVA), a entrainé une prise de conscience des risques liés à cette activité. En effet, les installations photovoltaïques se caractérisent par une exposition au risque d’incendie. Particulièrement difficiles à maîtriser, ces derniers font toujours des dégâts importants. Le module, souvent difficile d’accès, continue de produire de l’électricité durant l’incendie et l’intervention des pompiers est complexe et risquée.

Socotec s’engage pour une réglementation adéquate

Pour prévenir et limiter les risques liés aux installations photovoltaïques, Socotec, spécialiste de l’inspection des installations et des équipements, a développé une offre de vérification dédiée. Socotec propose des mesures de contrôle de la qualité des installations en amont permettant de vérifier le bon fonctionnement de l’installation, d’identifier les appareils défectueux et de mettre en place les solutions correctives si besoin. Ces contrôles ont également pour objectif d’apporter une sécurisation aux assureurs, de plus en plus réticents à assurer ces installations.

Cette nouvelle solution devance les exigences réglementaires et légales existantes dans ce domaine, avec l’ambition de voir se démocratiser ces interventions de contrôle. Cette offre à destination des propriétaires d’installations photovoltaïques d’une puissance maximale totale de moins de

250 kVA, soit l’équivalent de superficies de 200 à 300m², vise à atteindre un double objectif pour les petits exploitants agricoles et industriels : sécuriser leurs équipements et en optimiser le rendement.

Contrôle au sol et survol par drones

Afin d’assurer le meilleur service possible, les équipes de Socotec réalisent un double contrôle au sol : une vérification des tableaux électriques par caméra thermique ainsi qu’un examen visuel classique. Des survols par drones avec caméra thermique embarquée complètent l’inspection en générant une image thermique. Ces vérifications ont pour objectif de déceler les zones d’échauffement et donc de détecter les modules pouvant présenter des défauts ou des connexions défaillantes. L’absence d’homogénéité des températures constitue le principal indice d’une anomalie du matériel. Les contrôles sont réalisés entre avril et septembre au moment de l’activité solaire la plus importante, et doivent être reportés en cas d’intempéries.

Les survols sont réglementés par la DGAC et demandent une grande organisation en amont (mise en sécurité du vol, obtention des autorisations de vol, prises de vue aériennes dans les spectres visibles et invisibles, etc.) En faisant appel à ses propres inspecteurs « télépilotes » qualifiés, SOCOTEC offre à ses clients plus de flexibilité pour reporter les vérifications quand cela s’avère nécessaire. Suite à la courte intervention sur site, SOCOTEC remet sous 48h un rapport incluant les recommandations de solutions de correction pour assurer la sécurité et le meilleur rendement des installations. Ce rapport est envoyé au propriétaire qui peut ensuite le communiquer à son assureur.

