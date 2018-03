L'Alpha solaire et l'Omega de la couverture solaire intÃ©grÃ© au bÃ¢ti

A 1 100 m d’altitude dans le département de l’Isère, la commune de Villard-de-Lans (38) au cœur du Vercors encourage depuis plusieurs années ses habitants à une utilisation économe de l’énergie. Inscrite dans le PLU, cette démarche impose à tous les projets de construction, en particulier les maisons individuelles situées dans les éco-lotissements du territoire, de recourir aux énergies renouvelables à hauteur de 53%. Pour atteindre cet objectif dans leur future maison, un couple de villardiens a fait appel à l’entreprise Bourguignon. Spécialisée depuis 1932 dans la construction de maisons à ossature bois dans la région, elle leur a conseillé la tuile Alpha Solaire d’IMERYS Toiture.

Un 1er chantier Alpha Solaire où l’esthétique séduit

Pour accueillir leurs enfants et petits enfants vivant à l’étranger, les propriétaires souhaitaient faire construire une maison individuelle avec de grands espaces. Pour répondre aux exigences de la commune et désireux d’être en autonomie complète, ils voulaient également disposer d’une toiture photovoltaïque en vente totale pour réduire au maximum le coût annuel de leurs dépenses énergétiques. Mais, pour des raisons esthétiques, les particuliers refusaient impérativement la pose de panneaux en surplomb de la toiture.

Client historique d’IMERYS Toiture et fervent adepte des solutions de leur gamme solaire, l’entreprise Bourguignon leur montre quelques-unes de ses réalisations dans la région où les panneaux photovoltaïques étaient particulièrement bien intégrés dans la couverture et leur fait découvrir la dernière née de la gamme : la tuile Alpha Solaire. Deux en un, elle se compose d’une double tuile en terre cuite ALPHA 10 Ste Foy sur laquelle a été assemblé, sans aucune surépaisseur, un capteur photovoltaïque. Garantissant non seulement une étanchéité optimale à la toiture grâce aux propriétés intrinsèques de la terre cuite, l’Alpha Solaire lui confère en plus une ligne épurée et lisse.

« C’est cette esthétique qui s’harmonise parfaitement à la couverture qui a totalement séduit les propriétaires », explique Franck Bourguignon. Dans cette région où les toitures sont traditionnellement réalisées avec des tuiles à pureau plat, un versant complet de la toiture de cette maison de 140 m² a été revêtu de tuiles Alpha Solaire. Un succès pour ce premier chantier Alpha Solaire car comme l’indique Franck Bourguignon « les tuiles s’inscrivent extrêmement bien d’un point de vue esthétique dans la toiture et dans le plus grand respect de l’architecture de la maison. A tel point que d’autres propriétaires du même lotissement plébiscitent désormais cette solution ».

Un pari doublement réussi

D’une surface totale de 147 m2, la toiture de ce chalet villardien est donc recouverte de :

57,2 m2 de tuiles Alpha Solaire 30 Wc sur le plain pan orienté Sud-Sud Est, soit 286 tuiles pour une installation à 9 kWc,

89,8 m2 de tuiles terre cuite Alpha 10 Ste Foy colorisArdoisé sur l’autre plain pan de la maison ainsi que sur le faîtage, les rives et les abouts.

Performants, les 26 kits Alpha Solaire qui équipent la maison produisent entre 8,3 et 8,7 kWc/an, soit un niveau de rendement au m2 équivalent voire supérieur (159 Wc) à celui des panneaux standards (155 Wc).

Si la tuile Alpha Solaire a retenu l’attention de ce couple villardien, elle a également convaincu l’entreprise Bourguignon par sa simplicité et sa rapidité d’installation. Ayant bénéficié de l’assistance technique d’IMERYS Toiture durant le chantier, la mise en œuvre, réalisée en seulement 6 heures par 3 personnes, s’est très bien passée : « elle est même beaucoup plus facile et rapide qu’auparavant ! » conclut Franck Bourguignon, qui n’hésitera pas à la poser sur tous ses prochains chantiers solaires. Alliant design, parfaite étanchéité et bénéficiant de toutes les qualités intrinsèques de la terre cuite, sans oublier un temps de pose réduit pour un rendement optimal, nul doute que la tuile ALPHA

SOLAIRE d’IMERYS Toiture saura séduire de nombreux professionnels de la couverture.

Encadré

Caractéristiques techniques de la tuile ALPHA SOLAIRE

Longueur hors tout : 455 mm

Largeur hors tout : 580 mm

Pureau variable : 350 à 370 mm

Nombre au m2 : au pureau de 370 mm = 5

Poids unitaire : 10,8 kg

DTU : 40-211

Type de pose : joints croisés

Emboitement : double

Technologie des cellules : silicium monocristallin

