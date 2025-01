volytica diagnostics s’associe Ã  enspired pour renforcer le commerce des BESS avec Battery Health Insights

volytica diagnostics et enspired ont uni leurs forces dans le cadre d’un partenariat stratégique pionnier visant à combiner le logiciel d’analyse prédictive des batteries de volytica avec le commerce en temps réel des systèmes de stockage d’énergie par batterie (BESS) basé sur l’IA d’enspired. Cette collaboration, la première du genre, vise à établir une nouvelle norme pour optimiser à la fois la rentabilité du commerce de l’énergie et la santé des batteries du stockage d’énergie à grande échelle, en intégrant de manière unique un logiciel avancé de surveillance des batteries dans la solution existante de négoce d’énergie.

L’expansion rapide du stockage d’énergie, avec environ 161 GW de systèmes de stockage par batterie actuellement utilisés en Allemagne, présente d’importantes opportunités commerciales, mais aussi des défis considérables, tels que la gestion des garanties des batteries pour les opérateurs. Les garanties offertes par les fabricants de batteries se concentrent principalement sur la sécurité du stockage, négligeant souvent le potentiel de revenus. Ces garanties garantissent généralement 60 à 80 % de la capacité restante sur plusieurs années, mais sont liées à des conditions de fonctionnement strictes, notamment les cycles de charge maximum, les taux de charge/décharge (taux C) et les températures de fonctionnement.

8 000 à 10 000 tests d’optimisation virtuelle chaque jour

La non-conformité peut accélérer la dégradation, menaçant à la fois les performances et la rentabilité. Le partenariat entre volytica et enspired permet aux opérateurs de commercialiser pleinement leurs batteries tout en restant conformes aux réglementations et en minimisant la dégradation. « Les données et la technologie font une énorme différence dans la monétisation des BESS. Chaque jour, nous effectuons 8 000 à 10 000 tests d’optimisation virtuelle pour évaluer différents scénarios de revenus – l’intégration de données en temps réel et d’informations sur la dégradation nous permet d’utiliser pleinement la capacité de la batterie dans le cadre de ses conditions de garantie pour un profit maximal tout en identifiant les profils de répartition les mieux adaptés pour assurer sa valeur à long terme et sa longévité » confie Jürgen Mayerhofer, PDG d’enspired.

Optimiser les stratégies de trading et l’utilisation des batteries pour maximiser les revenus

La solution intégrée de trading de batteries exploite des données précises et détaillées sur les batteries au lieu d’approximations conventionnelles, ce qui permet d’optimiser les stratégies de trading et l’utilisation des batteries pour maximiser les revenus. Un sacré avantage technique ! « La valeur et la rentabilité d’une batterie diminuent avec l’usure croissante. La combinaison de nos solutions crée pour la première fois un équilibre entre le chiffre d’affaires à court terme et la conservation de la valeur à long terme – le rendement du système de stockage est optimisé tout au long de sa durée de vie, de l’augmentation des bénéfices à la sécurité maximale. La surveillance continue des batteries offre non seulement une valeur ajoutée supplémentaire à l’exploitant, mais renforce également la confiance des parties prenantes telles que les compagnies d’assurance et les investisseurs » souligne Claudius Jehle, PDG de volytica diagnostics.