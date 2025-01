Lhyfe annonce la construction dâ€™un 1er site de production dâ€™hydrogÃ¨ne vert dans les Hauts-de-France, dans la Somme

Lhyfe poursuit son développement avec une première implantation dans le nord de la France : l’entreprise a démarré la construction d’un nouveau site de production à Croixrault, dans la Somme, en région Hauts-de-France. Grâce à sa situation stratégique et aux capacités logistiques de Lhyfe, ce site permettra aux nombreux industriels des Hauts-de-France et aux acteurs de la mobilité de la région de disposer d’hydrogène vert et renouvelable pour décarboner leurs activités.

Ce projet vient s’inscrire dans une démarche plus large de la Communauté de Communes Somme Sud-Ouest (rassemblant 119 communes membres) qui vise à dynamiser l’emploi local et d’offrir un espace économique propice à des entreprises souhaitant s’implanter dans un environnement dynamique.

De l’hydrogène vert et renouvelable disponible dès 2026 dans les Hauts-de-France

Lhyfe figure parmi les pionniers du secteur de l’hydrogène vert et renouvelable en Europe. Créée en 2019, l’entreprise a inauguré son 1er site dès 2021 et dispose déjà de 4 unités installées et de plusieurs autres sites en construction à travers l’Europe. Lhyfe produit son hydrogène localement, par électrolyse de l’eau, et à partir d’électricité renouvelable. Dès 2026, à une trentaine de kilomètres au sud-ouest d’Amiens, sur la ZAC de la Mine d’Or de la commune de Croixrault, le long de l’autoroute A29, Lhyfe aura la capacité de produire et livrer chaque jour jusqu’à 2 tonnes d’hydrogène vert (soit une capacité d’électrolyse de 5 MW). À titre d’équivalence, 2 tonnes d’hydrogène vert permettent à un camion de parcourir environ 25 000 km sans émettre un seul gramme de CO 2 . « Nous sommes ravis d’annoncer ce nouveau site de production sur la commune de Croixrault. L’hydrogène vert commence à émerger partout en Europe, pour décarboner des activités qui ne pouvaient pas l’être jusqu’ici, tant dans le secteur de la mobilité lourde ou intensive que dans celui de l’industrie, tous deux particulièrement présents dans la région des Hauts-de-France. Décarbonation étant synonyme de compétitivité, nous avons hâte, grâce à l’hydrogène produit à Croixrault, de contribuer à la transition énergétique, à la réindustrialisation et à la souveraineté énergétique de la région ! » souligne Maud Augeai, Directrice commerciale France de Lhyfe.

Ce site complètera le maillage du territoire français par Lhyfe, qui couvre déjà le Grand-Ouest (Pays de la Loire et Bretagne), le Sud-Ouest (Occitanie), et l’Est (site en construction en Auvergne Rhône-Alpes) du pays.

Décarboner les activités de transport et logistique et les industriels des Hauts-de-France

Le site de Croixrault pourra distribuer son hydrogène vert et renouvelable dans l’ensemble des Hauts-de-France. Les industriels et les acteurs de la mobilité de la région souhaitant décarboner leurs activités peuvent désormais compter sur cette alternative propre pour entamer ou poursuivre leur transition énergétique :

- La région est largement reconnue pour ses activités industrielles, notamment la chimie, la métallurgie, la sidérurgie, mais également le verre. L’hydrogène vert aura un rôle à jouer dans la transformation du paysage industriel au cours des années à venir : en remplacement de l’hydrogène gris (émissif de CO2), à travers de nouveaux processus de production, ou encore à travers la création de nouvelles industries.

- Les Hauts-de-France étant un carrefour logistique majeur, l’hydrogène de Lhyfe pourra également avitailler les stations de distribution qui alimentent les poids lourds traversant et desservant la région, les plateformes logistiques dont l’usage intensif correspond aux cas d’usage prioritaires de l’hydrogène, et l’ensemble des usages de mobilité hydrogène de la région (bus, bennes à ordures ménagères, etc.).

Enfin, grâce au caractère pilotable des sites de Lhyfe, cette unité de Croixrault fera partie des sites qui pourront contribuer à la stabilisation du réseau électrique de la région des Hauts-de-France. Sur demande du gestionnaire du réseau électrique, Lhyfe pourra moduler sa consommation électrique à la baisse ou à la hausse, afin de lui permettre de stabiliser le réseau en cas de pics de consommation. « Le projet de production d’hydrogène vert et renouvelable de Lhyfe est parfaitement aligné avec les ambitions de la Communauté de Communes Somme Sud-Ouest (CC2SO) et en particulier notre volonté de créer des synergies et favoriser l’innovation à partir de ressources disponibles sur le territoire de la Somme. Grâce à ce site nous allons contribuer à construire un écosystème régional autour d’un hydrogène vert et renouvelable produit localement. » conclut Alain Desfosses, Président de la Communauté de Communes Somme Sud-Ouest.