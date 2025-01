Nouveau rapport PVPS de l’AIE : comment optimiser le rendement photovoltaÃ¯que sur le toit des voituresâ€¦

L’AIE PVPS de partage un nouveau rapport technique de la tâche 17 « Irradiance et uniformité de la température sur le toit des véhicules », qui donne un aperçu des défis d’efficacité des surfaces photovoltaïques incurvées sur les véhicules.



C’est une vieille lune et pourtant elle concerne le soleil. L’idée de solariser le toit des voitures date de quelques années déjà. Pour y voir plus clair l’AIE PVPS sot un nouveau rapport qui présente une analyse détaillée de la façon dont les toits photovoltaïques incurvés peuvent affecter l’uniformité de l’irradiation solaire et de la température, impactant ainsi la collecte d’énergie sur les systèmes photovoltaïques intégrés aux véhicules (VIPV).

Principales constatations :

Toiture photovoltaïque spécifique et incurvée : La recherche utilise une approche matricielle pour la surveillance de l’irradiance et de la température sur les surfaces photovoltaïques incurvées, fournissant une analyse précise et détaillée de la dynamique de collecte d’énergie.

Perte d’énergie due à la courbure : Les toits PV incurvés pour VIPV déclenchent une irradiance et une non-uniformité de la température, ce qui entraîne des pertes d’énergie de 17 % les jours ensoleillés et de 6 % les jours gris par rapport à une surface PV plane. Ces observations ont été faites au cours de la période du mois d’août à Chambéry, en France.

Optimisation de la collecte d’énergie VIPV : Pour atténuer les effets des pertes induites par la courbure, le rapport suggère d’augmenter le nombre de canaux MPPT (Maximum Power Point Tracking) sur les surfaces PV incurvées avec une chaîne dédiée de cellules PV. Cette solution peut toutefois entraîner des problèmes de coûts. Une alternative pourrait être d’envisager des surfaces photovoltaïques planes ou presque planes pour optimiser naturellement la collecte d’énergie, bien que cela puisse avoir un impact sur la conception esthétique du véhicule.

L’étude a utilisé un dispositif expérimental comprenant une matrice 5×5 de cellules solaires et de capteurs de température sur le toit d’un véhicule. Cette approche innovante a non seulement mis en évidence les défis posés par les surfaces courbes, mais a également permis de cartographier les améliorations potentielles pour optimiser l’efficacité des systèmes VIPV. Les informations fournies par ce rapport sont essentielles pour faire progresser la technologie photovoltaïque dans les applications de transport, ce qui est crucial pour réduire les émissions de carbone dans le secteur des transports et renforcer l’expansion du marché photovoltaïque.

iea-pvps.org/wp-content/uploads/2025/01/IEA-PVPS-T17-05-2025.pdf