Volterres/SolvÃ©o Energie : partenariat pour fournir de lâ€™Ã©nergie en circuits-courts aux acteurs du territoire

La production d’énergie verte en circuit court, permettant une meilleure acceptabilité des projets d’énergie renouvelable, est un enjeu majeur pour permettre à la France d’atteindre ses objectifs en matière de transition énergétique. Depuis 3 ans, Volterres accompagne les acteurs privés et publics sur ce défi, en leur offrant la possibilité d’accélérer cette transition au sein même de leurs territoires. L’entreprise assure les services « classiques » de fourniture et propose en plus, sans surcoût, un service de traçabilité innovant des achats d’électricité. Cet outil, développé par les équipes de Volterres, s’appuie sur la blockchain pour tracer en temps réel l’origine, la nature et la répartition du type d’énergie réservée pour chaque consommateur. Ainsi, les consommateurs peuvent suivre en toute transparence la composition de leur approvisionnement en électricité, l’empreinte carbone associée, et avoir conscience des besoins locaux en production d’énergie renouvelable. Grâce au partenariat conclu avec le producteur français Solvéo Energie, les entreprises et collectivités de Haute-Garonne ayant souscrit à un contrat de fourniture d’électricité chez Volterres peuvent quantifier en temps réel la part d’énergie renouvelable dans leurs achats d’électricité, dont la part des récentes fermes photovoltaïques de Seysses et Purpan. C’est notamment le cas du réseau de bornes de recharge électrique déployé par le Syndicat Départemental d’Energie de la Haute Garonne (SDEHG) : une centaine de sites répartis sur le territoire sont désormais alimentés par ce dispositif innovant. Cet exemple illustre une cohérence horaire très intéressante entre la production d’électricité aux heures solaires et la consommation de ces bornes de recharges. Ainsi certains nouveaux usages consommateurs d’électricité, comme la mobilité électrique, peuvent proposer une compatibilité pertinente avec des moyens de production décarbonés et décentralisés comme le photovoltaïque. D’autres acteurs tels que le SICOVAL, communauté d’agglomération du Sud-Est toulousain ou l’entreprise WEBER – pour son site industriel à Colomiers à proximité de Toulouse – ont également fait le choix de Volterres et Solvéo Energie pour optimiser leur approvisionnement en électricité verte et locale. La Haute-Garonne est un territoire clé pour le développement de l’offre Volterres, grâce notamment à une importante concentration d’entreprises de divers secteurs comme l’aviation, et au potentiel de développement des énergies renouvelables. « En mettant notre technologie au service des producteurs d’énergies renouvelables français tels que Solvéo Energie, nous avons à cœur d’encourager la production d’une énergie verte de proximité en Occitanie, où Volterres est déjà impliqué sur plusieurs projets. De manière plus globale, nous souhaitons constituer un levier pour les entreprises et collectivités françaises souhaitant accélérer la transition énergétique de leurs propres territoires » déclare Alexis Bouanani, Directeur de Volterres. Pour Jean-Marc MATEOS, Président de Solveo Energie : « Intervenir en complémentarité avec des fournisseurs indépendants tels que Volterres est un atout pour développer les synergies en matière de transition énergétique, d’économie circulaire locale et mieux prendre en compte les besoins de consommation des particuliers, des professionnels et des collectivités. ».