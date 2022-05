CVE prÃ©voit de recruter une quarantaine personnes en 2022, en France et Ã  lâ€™international pour le solaire

« CVE a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires de 50 M€ et prévoit de multiplier son parc par 5 d’ici 2026. Le groupe recherche de nouveaux talents pour accompagner cette croissance et s’engager au service d’un projet à impact porteur de sens. Nous rejoindre, c’est intégrer un secteur des énergies renouvelables en pleine effervescence, mais aussi une entreprise respectueuse des femmes et des hommes qui y travaillent. Nous favorisons une flexibilité du travail équilibrée basée sur la responsabilité et l’autonomie. Notre culture d’entreprise crée une dynamique fédératrice que nos nouvelles recrues ne cessent d’enrichir ». précise Pierre de Froidefond, co-fondateur de CVE. Le groupe a ainsi fait évoluer ses pratiques de télétravail, déployées dès 2016, avec la possibilité désormais de bénéficier d’un « forfait télétravail » de 13 jours par mois. De même, CVE propose aux nouveaux recrutés, selon les missions du poste, de choisir leur lieu de travail entre différentes métropoles françaises.

Pour ce qui est de l’activité « solaire », CVE recrute pour la France et ses filiales internationales

CVE compte aujourd’hui 244 centrales solaires en exploitation et en construction pour une puissance de 526 MWc. Le groupe développe des solutions innovantes pour anticiper les nouveaux usages et identifier du foncier, dans le contexte mondial porteur du photovoltaïque, à la fois en France et dans ses filiales au Chili, en Afrique du Sud et aux Etats-Unis. Dans ce dernier pays, CVE nourrit de fortes ambitions dans le « Community solar ». En France, le groupe a été précurseur dans la signature de PPA, contrat de long terme entre un producteur d’énergie photovoltaïque et un consommateur d’énergie qui offre notamment l’avantage aux entreprises signataires de se prémunir contre la volatilité des prix de l’énergie.

➔ 40 recrutements sont prévus pour accompagner le développement de l’activité « solaire » du groupe, dont la majorité dans les métiers du développement.

➔ Forte diversité des profils recherchés :

o Chargé d’exploitation et Maintenance Photovoltaïque,

o Chargé de Développement Collectivités et Territoires