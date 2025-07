Volterres sur le podium des meilleurs fournisseurs du Baromètre de la CLEEE et de la FNCCR

Volterres, plateforme RSE de référence de SUN’R pour démocratiser les énergies renouvelables, apparaît dans le Top 3 des meilleurs fournisseurs du Baromètre de la CLEEE et de la FNCCR. Un classement réalisé pour la 10e année consécutive auprès des acheteurs d’électricité et de gaz sur leur satisfaction relative aux fournisseurs présents sur le marché !

L’enquête s’intéresse aux aspects qualitatifs (relation commerciale, respect du contrat, souplesse, facturation et reporting, accompagnement à la fixation du prix, etc..). Volterres, présent dans le Top 5 depuis 2021, figure sur le podium depuis 2024. “Cette année encore, Volterres est sur le podium des meilleurs fournisseurs d’électricité B2B. Cette distinction reflète notre engagement quotidien à accompagner efficacement les entreprises et collectivités dans leurs besoins en fourniture d’électricité et dans la transition énergétique, avec expertise, réactivité et flexibilité. C’est une belle reconnaissance du travail de nos équipes, qui ont constamment figuré dans le haut du classement des cinq dernières années.” Indique Alexis Bouanani, Directeur Général de Volterres. L’enquête a recueilli 674 avis représentant 950 000 sites professionnels et 95 TWh. Au global, 36% des contributions proviennent de consommateurs industriels, 20% d’acheteurs publics et 44% du secteur tertiaire. La CLEEE et la FNCCR ont recueilli des avis sur 32 fournisseurs d’électricité et 26 fournisseurs de gaz.